Какие зарплаты в 2023-м получал министр Камышин и его заместители

Портал "Комментарии" направил запрос в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности на информацию о зарплате руководства ведомства. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Минстратегпрома в 2023 году.

Александр Камишин. Фото: из открытых источников

Далее предоставляем эксклюзивные данные по выплаченной заработной плате главы главы Минстратегпрома и его заместителей.

Министр Александр Камышин в 2023 году получил следующие выплаты:

в марте – зарплату за вторую половину месяца на сумму 21489,07 грн;

в апреле – зарплату за первую половину месяца в размере 29000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 47267,92 грн;

в мае – зарплату за первую половину месяца в размере 23700,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 55552,32 грн;

в июне – зарплату за первую половину месяца в размере 29100,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 47265,88 грн;

в июле – зарплату за первую половину месяца в размере 29000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 47267,91 грн;

в августе – зарплату за первую половину месяца на сумму 26500,00 грн, зарплату за вторую половину месяца на сумму 51743,48 грн;

в сентябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 46048,41 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 46341,53 грн;

в ноябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 46350,45 грн;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 30000,00 грн, зарплату за вторую половину месяца в размере 49916,08 грн.

Первый замминистра Олег Можный в 2023 году получил следующие выплаты:

в январе – зарплату за первую половину месяца в размере 25000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 49597,78 грн;

в феврале – зарплату за первую половину месяца в размере 25000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 49597,77 грн;

в марте – зарплату за первую половину месяца в размере 25000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 49597,78 грн;

в апреле – зарплату за первую половину месяца в размере 32200,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 48379,25 грн;

в мае – зарплату за первую половину месяца в размере 26600,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 54302,50 грн;

в июне – зарплату за первую половину месяца в размере 32200,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 48379,25 грн;

в июле – зарплату за первую половину месяца в размере 32200,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 48379,23 грн;

в августе – зарплату за первую половину месяца на сумму 27900,00 грн, зарплату за вторую половину месяца на сумму 53002,50 грн;

в сентябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30700,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 49879,25 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30700,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 49879,26 грн;

в ноябре – зарплату за первую половину месяца в размере 30700,00 грн, отпускные с материальной помощью на оздоровление в размере 83553,07 грн, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере 78353,93 грн, зарплату за вторую половину месяца в размере 49879,26 грн;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 30000,00 грн., зарплату за вторую половину месяца в размере 50902,50 гривен.

Заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и Цифровизации Дмитрий Грищак в 2023 году получил следующие выплаты:

в марте – зарплату за первую половину месяца в размере 25000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 40948,76 грн;

в апреле – зарплату за первую половину месяца в размере 26100,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 42541,58 грн;

в мае – зарплату за первую половину месяца в размере 27500,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41405,07 грн;

в июне – зарплату за первую половину месяца в размере 27500,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41555,53 грн;

в июле – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41710,57 грн;

в августе – зарплату за первую половину месяца в размере 23900 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 46652,67 грн;

в сентябре – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41641,58 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41657,52 грн;

в ноябре – зарплата за первую половину месяца в размере 63300,00 грн, зарплату за вторую половину месяца в размере 73105,70 грн;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 97832,06 грн., зарплату за вторую половину месяца в размере 43553,07 грн.

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Сергей Боев в 2023 году получил следующие выплаты:

в мае – зарплату за первую половину месяца в размере 22800,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 34293,19 грн;

в июне – зарплату за первую половину месяца в размере 23900,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 35788,34 грн;

в июле – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41641,57 грн;

в августе – зарплату за первую половину месяца в размере 23900 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 44741,58 грн;

в сентябре – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41641,58 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 41641,60 грн;

в ноябре – зарплату за первую половину месяца в размере 27500,00 грн., зарплату за вторую половину месяца в размере 107625,11 грн.;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 28000,00 грн., зарплату за вторую половину месяца в размере 43737,56 гривен.

Заместитель министра Тимур Ткаченко в 2023 году получил следующие выплаты:

в августе – зарплату за вторую половину месяца на сумму 28546,60 грн;

в сентябре – зарплату за первую половину месяца в размере 23800,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 35888,33 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 23800,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 25165,11 грн;

в ноябре – зарплату за первую половину месяца в размере 23800,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 42325,61 грн;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 28000,00 грн., зарплату за вторую половину месяца в размере 43621,45 гривен.

Заместитель министра Анна Гвоздяр в 2023 году получила следующие выплаты:

в сентябре – зарплату за вторую половину месяца на сумму 11369,21 грн;

в октябре – зарплату за первую половину месяца в размере 23900,00 грн; зарплату за вторую половину месяца в размере 36305,13 грн;

в ноябре – зарплату за первую половину месяца на сумму 59700,00 грн, зарплату за вторую половину месяца на сумму 58998,43 грн;

в декабре – зарплату за первую половину месяца в размере 27000,00 грн, зарплату за вторую половину месяца в размере 35220,06 грн.