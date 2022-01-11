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Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина

Кабинет министров отчитался об основных достижениях каждого министерства

сегодня, 12:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Пресс-служба Кабинета Министров опубликовала инфографику "Ключевые достижения правительства в 2021 году". В каждом министерстве определились с ТОП-5 достижениями года.

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина

Какие достижения министерств в 2021 году, фото из открытых источников

Министерство экономики

1. Рекордный номинальный ВВП за всю историю независимой Украины более 195 млрд. долларов США.

2. Антикризисные программы поддержки украинского бизнеса

3. Привлечение инвестиций и улучшение инвестклимата

4. Цифровизация развлекательной сферы

5. Приватизация и эффективное управление госсобственностью

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 2

Министерство цифровой трансформации

1. Развитие публичных услуг

2. Стимулирование цифровой экономики и поддержка бизнеса

3. Расширение доступа к широкополосному Интернету в сельской местности

4. Развитие сети ЦНАПов

5. Расширена инфраструктура для повышения уровня цифровых навыков населения

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 3

Министерство социальной политики

1. Системное повышение пенсий

2. Справедливые субсидии для украинцев

3. Цифровизация социальных услуг

4. Поддержка малоимущих семей

5. Инклюзивность для лиц с инвалидностью

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 4

Министерство здравоохранения

1. Противодействие COVID-19

2. Капитальные инвестиции в медицину

3. Запущены новые электронные сервисы

4. Расширена программа "Доступные лекарства"

5. Развитие направления трансплантации

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 5

Министерство инфраструктуры

1. Обновление дорожной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка"

2. Развитие государственно-частного партнерства

3. Реформа безопасности на транспорте

4. Развитие внутренних авиаперевозок

5. Развитие железнодорожного сообщения

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 6

Министерство образования и науки

1. Совместно с Минцифры был введен проект "Ноутбук каждому учителю"

2. Повышен размер стипендий

3. Начата реформа школьного питания

4. Зарплаты педагогам

5. Реформа профессионального образования

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 7

Министерство внутренних дел

1. Введена система аэромедицинской эвакуации

2. Безопасность граждан

3. Безопасность дорожного движения

4. Усиление пожарной безопасности

5. Повышен уровень социальной защиты военнослужащих

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 8

Министерство иностранных дел

1. Первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности Украины

2. Визит президента в США и построение доверительных отношений с администрацией Байдена

3. Создание Крымской платформы

4. Создание Ассоциированного трио

5. Создание новых возможностей для украинских компаний за рубежом и экспансия украинского экспорта

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 9

Министерство обороны

1. Сформирован комплекс документов оборонного планирования для страны

2. Новый уровень международного сотрудничества

3. Инвестиции в новые возможности украинской армии

4. Поставки вооружения и техники

5. Развитие объектов инфраструктуры для Вооруженных Сил

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 10

Министерство энергетики

1. Формирование европейского рынка электроэнергии

2. Развитие атомной генерации

3. Строительство новых мощностей

4. Украинский "зеленый курс"

5. Снижение тарифов на электроэнергию и стабильные тарифы на газ

Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина - фото 11

Как сообщал портал, премьер рассказал, стоит ли украинцам волноваться из-за тарифов и веерных отключений.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/klyuchovi-dosyagnennya-uryadu-u-2021-roci-infog
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