Какие главные достижения украинского правительства в 2021 году: инфографика Кабмина

Пресс-служба Кабинета Министров опубликовала инфографику "Ключевые достижения правительства в 2021 году". В каждом министерстве определились с ТОП-5 достижениями года.

Какие достижения министерств в 2021 году, фото из открытых источников

Министерство экономики

1. Рекордный номинальный ВВП за всю историю независимой Украины более 195 млрд. долларов США.

2. Антикризисные программы поддержки украинского бизнеса

3. Привлечение инвестиций и улучшение инвестклимата

4. Цифровизация развлекательной сферы

5. Приватизация и эффективное управление госсобственностью

Министерство цифровой трансформации

1. Развитие публичных услуг

2. Стимулирование цифровой экономики и поддержка бизнеса

3. Расширение доступа к широкополосному Интернету в сельской местности

4. Развитие сети ЦНАПов

5. Расширена инфраструктура для повышения уровня цифровых навыков населения

Министерство социальной политики

1. Системное повышение пенсий

2. Справедливые субсидии для украинцев

3. Цифровизация социальных услуг

4. Поддержка малоимущих семей

5. Инклюзивность для лиц с инвалидностью

Министерство здравоохранения



1. Противодействие COVID-19

2. Капитальные инвестиции в медицину

3. Запущены новые электронные сервисы

4. Расширена программа "Доступные лекарства"

5. Развитие направления трансплантации

Министерство инфраструктуры

1. Обновление дорожной инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка"

2. Развитие государственно-частного партнерства

3. Реформа безопасности на транспорте

4. Развитие внутренних авиаперевозок

5. Развитие железнодорожного сообщения

Министерство образования и науки



1. Совместно с Минцифры был введен проект "Ноутбук каждому учителю"

2. Повышен размер стипендий

3. Начата реформа школьного питания

4. Зарплаты педагогам

5. Реформа профессионального образования

Министерство внутренних дел

1. Введена система аэромедицинской эвакуации

2. Безопасность граждан

3. Безопасность дорожного движения

4. Усиление пожарной безопасности

5. Повышен уровень социальной защиты военнослужащих

Министерство иностранных дел

1. Первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности Украины

2. Визит президента в США и построение доверительных отношений с администрацией Байдена

3. Создание Крымской платформы

4. Создание Ассоциированного трио

5. Создание новых возможностей для украинских компаний за рубежом и экспансия украинского экспорта

Министерство обороны

1. Сформирован комплекс документов оборонного планирования для страны

2. Новый уровень международного сотрудничества

3. Инвестиции в новые возможности украинской армии

4. Поставки вооружения и техники

5. Развитие объектов инфраструктуры для Вооруженных Сил

Министерство энергетики

1. Формирование европейского рынка электроэнергии

2. Развитие атомной генерации

3. Строительство новых мощностей

4. Украинский "зеленый курс"

5. Снижение тарифов на электроэнергию и стабильные тарифы на газ

Как сообщал портал, премьер рассказал, стоит ли украинцам волноваться из-за тарифов и веерных отключений.

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