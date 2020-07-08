Как в Минэнергетики принимать решения помогает гороскоп

Фото: Пресс-служба КМУ

Временная руководитель Министерства энергетики Ольга Буславец призналась, что принимать решения ей помогает гороскоп. По знаку зодиака она Рыбы, поэтому часто полагается на интуицию. Об этом рассказала журналистам "Экономической правды".

О своих астрологических пристрастиях Ольга Буславец проговорилась, когда ее попросили расставить по приоритетности троих кандидатов, которым пророчат место заместителей в энергетическом ведомстве. Это Владимир Бабченко, Виталий Довгаль, а также Сергей Дяченко. С каждым из них и.о. министра успела познакомиться лично.

"Скажу честно, на таких собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции. Я очень хорошо могу чувствовать людей. Я по гороскопу Рыба. А это очень интуитивные люди. Вот меня, например, моя интуиция довольно часто спасала и берегла. Благодарю Господа за то, что мне она была дана", - сказал Буславец.

Стоит отметить, что называть кто из кандидатов лучше чиновница не стала. Сказала лишь, что у каждого есть как положительные, так и отрицательные черты. А оценить их профессиональные качества еще не было возможности.

После этого заявления журналист Максим Самойдюк решил проверить, у каких знаков зодиака самые высокие шансы попасть в Кабмин. Оказалось, что в правительстве сейчас больше всего Весов. Мол, они самые влиятельные, иронизирует журналист.

"По их квоте в Кабмине сразу 5 человек, включительно с главным: Шмыгаль, Петрашко, Шкарлет, Гутцайти Абрамовский. Далее идет группировка из Водолеев: Федоров, Марченко и Ткаченко", - пишет Самойдюк.

По два места в правительстве у Рыб (Буславец, Таран), Стрельцов (Стефанишина, Криклий), Близнецов (Резников, Лазебная) и Скорпионов (Бесараб, Малюська). Есть также одна Дева (Чернышев), Лев (Степанов), Телец (Немчинов), Овен (Кулеба) и Козерог (Аваков). А вот Ракам повезло меньше. Им места в Кабмине не нашлось.

"И что получается? Раки идут на ***. Нет их в Кабмине. Их права никто не защищает. Нужно создать ГО и требовать включить их в состав правительства", - шутит журналист.

Также он сравнил, с кем у Весов (премьер-министр Шмыгаль) несовместимость по гороскопу. Оказалось, что это Козероги и Раки. Как думаете, совпадение?

Ранее "Комментарии" рассказывали о тайных одержимостях каждого знака зодиака.

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