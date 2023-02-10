Как, куда и по каким механизмам будут использовать конфискованные российские активы

Сегодня, 10 февраля, на заседании Правительства приняли решение об утверждении Порядка использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, пишут "Комментарии".



Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации

Этот порядок, в частности, определяет вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов, приоритетность обновления и прозрачность отчетности. А деньги по продаже конфискованных российских активов и имущества станут одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

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В Государственном бюджете Украины на 2023 год для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено финансирование в размере 35,5 млрд. гривен. В соответствии с утвержденным Правительством Порядком средства будут направлены на:

- строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;

- реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотводу, теплоснабжению, электроснабжению, освещению;

- новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины;

- разработка проектной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

- закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

- приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, как и уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Условиями выделения средств Фонда по направлениям являются:

- создание, прирост, обновление, приобретение основных фондов коммунальной или государственной собственности;

- регионы и территориальные общины, которым выделяются средства фонда, отнесены к территории восстановления как одного из функциональных типов территорий в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной региональной политики";

- проекты, на которые выделяются средства фонда по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком, включены в региональный план восстановления и развития, утвержденный в установленном порядке;

- способность субъектов, для финансирования объектов которых привлекаются средства фонда, обеспечивать дальнейшее собственное финансирование и их содержание;

- предельная стоимость 1 кв. метра общей площади выкупаемого или строящегося жилья не может превышать опосредованную стоимость сооружения жилья по регионам Украины, определенную уполномоченным органом.

Обращение о выделении средств от Фонда на вышеупомянутые направления смогут подавать представители областных, Киевской городской госадминистраций (областных военно-гражданских, военных, Киевской городской военной администрации) в Мининфраструктуру, Минэнерго, Минздрав и МОН.

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