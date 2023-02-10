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Как, куда и по каким механизмам будут использовать конфискованные российские активы

Кабинет Министров на заседании 10 февраля утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России и порядок продажи конфискованных российских активов

сегодня, 21:38
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сегодня, 10 февраля, на заседании Правительства приняли решение об утверждении Порядка использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, пишут "Комментарии".

Как, куда и по каким механизмам будут использовать конфискованные российские активы

Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации

Этот порядок, в частности, определяет вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов, приоритетность обновления и прозрачность отчетности. А деньги по продаже конфискованных российских активов и имущества станут одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.


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В Государственном бюджете Украины на 2023 год для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено финансирование в размере 35,5 млрд. гривен. В соответствии с утвержденным Правительством Порядком средства будут направлены на:

-        строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;

-        реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг по водоснабжению, водоотводу, теплоснабжению, электроснабжению, освещению;

-        новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины;

-        разработка проектной документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

-        закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

-        приобретение жилых помещений, садовых и дачных домов для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, как и уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Условиями выделения средств Фонда по направлениям являются:

-        создание, прирост, обновление, приобретение основных фондов коммунальной или государственной собственности;

-        регионы и территориальные общины, которым выделяются средства фонда, отнесены к территории восстановления как одного из функциональных типов территорий в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной региональной политики";

-        проекты, на которые выделяются средства фонда по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком, включены в региональный план восстановления и развития, утвержденный в установленном порядке;

-        способность субъектов, для финансирования объектов которых привлекаются средства фонда, обеспечивать дальнейшее собственное финансирование и их содержание;

-        предельная стоимость 1 кв. метра общей площади выкупаемого или строящегося жилья не может превышать опосредованную стоимость сооружения жилья по регионам Украины, определенную уполномоченным органом.

Обращение о выделении средств от Фонда на вышеупомянутые направления смогут подавать представители областных, Киевской городской госадминистраций (областных военно-гражданских, военных, Киевской городской военной администрации) в Мининфраструктуру, Минэнерго, Минздрав и МОН.

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