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Как изменится профобразование в Украине: Шмыгаль озвучил решение

Вместо 18 типов учреждений профобразования будет два

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Законопроектом Кабинета министров "О профессиональном образовании" предусмотрено создание новой системы и сокращение типов учреждение. Решение должна поддержать Верховная Рада. Такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как изменится профобразование в Украине: Шмыгаль озвучил решение

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов", — сообщил он.

По его словам, предполагается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда. Модульная структура образовательных программ даст возможность получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.

Также проект увеличивает финансовую автономию и усиливает взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. "В частности, через совместные инвестиционные проекты. Даем возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки", — добавил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что парламент поддержит этот проект закона.

Денис Шмыгаль также сообщил, что в Украине оборудовали около 100 мастерских профтехов.

"Планируем в этом году обновить еще до сотни, на это в бюджете предусмотрено более 500 млн гривен", — рассказал он.

Отметим, в Украине предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным требованиям. Соответствующий законопроект №13107 зарегистрировали в середине марта в Верховной Раде.

Действующий Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, по словам депутатов, сейчас уже не отвечает потребностям современной молодежи.




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