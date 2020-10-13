Кабмин выделил 185 млн гривен на помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины во время внеочередного
заседания 13 октября выделил 185 млн грн на помощь пострадавшим в результате
пожаров в Луганской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно решению Кабмина, семьи погибших получат по 200
тыс. грн, тем, кто получил тяжелые травмы, выделили по 50 тыс. грн,
пострадавшим с травмами средней тяжести – по 30 тыс. грн и по 20 тыс. грн
получат люди, которые получили травмы легкой тяжести.
Финансовую помощь от государства получат и люди, которые
из-за пожаров остались без жилья. Каждой семье правительство предусмотрело по
300 тыс. грн. А те семьи, которым необходимо сделать частичный ремонт, получат
по 50 тыс. грн.
Напомним, Луганской области вспыхнул
новый пожар, верховой огонь поставил под угрозу к электроподстанции. Также
ранее полиция сообщала о количестве
погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о
причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области
Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе стали не меньше семи человек.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин сегодня принял
решение о продлении
карантина в Украине до 31 декабря 2020 года. В ближайшее время школьников
отправят на каникулы, а студентов переведут на дистанционное обучение.
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