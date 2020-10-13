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Кабмин выделил 185 млн гривен на помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области

Семьи погибших получат по 200 тыс. гривен

сегодня, 18:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 13 октября выделил 185 млн грн на помощь пострадавшим в результате пожаров в Луганской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин выделил 185 млн гривен на помощь пострадавшим от пожаров в Луганской области

Согласно решению Кабмина, семьи погибших получат по 200 тыс. грн, тем, кто получил тяжелые травмы, выделили по 50 тыс. грн, пострадавшим с травмами средней тяжести – по 30 тыс. грн и по 20 тыс. грн получат люди, которые получили травмы легкой тяжести.

Финансовую помощь от государства получат и люди, которые из-за пожаров остались без жилья. Каждой семье правительство предусмотрело по 300 тыс. грн. А те семьи, которым необходимо сделать частичный ремонт, получат по 50 тыс. грн.

Напомним, Луганской области вспыхнул новый пожар, верховой огонь поставил под угрозу к электроподстанции. Также ранее полиция сообщала о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе стали не меньше семи человек.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин сегодня принял решение о продлении карантина в Украине до 31 декабря 2020 года. В ближайшее время школьников отправят на каникулы, а студентов переведут на дистанционное обучение. 


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