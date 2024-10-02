Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации: кто может рассчитывать на «бронь»

Правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении от 1 октября 2024 года №1125.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В документе говорится, что в списки на бронирование "включаются военнообязанные, взятые на персональный военный учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении".

Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными: реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме); военно-учетная специальность; дата уточнения военно-учетных данных.

Согласно постановлению, в случае положительного результата проверки, проведенной, средствами Реестра военнообязанных перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный: состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме); уточнил данные о пребывании на военном учете; не находится в розыске.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование надо было давно ввести. В то же время вокруг этого вопроса все еще одет полемика. Вопрос очень и очень непростой, поэтому многие моменты дискутируются. Такое мнение глава Минфина высказал во время дискуссии от "Левого берега".

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", — отметил Сергей Марченко.



