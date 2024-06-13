Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК: кому проходить не обязательно

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении правительства от 7 июня 2024 г. №675.

Прохождение ВВК. Фото из открытых источников

Согласно документу, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

Кроме того, лица до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — говорится в постановлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев.

Также издание "Комментарии" сообщало — случаются ситуации, когда после обновления своих данных в приложении "Резерв+" человек на улице встречает работников ТЦК и ему все равно выписывают повестку. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение. Это в интервью сайту "Фокус" пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.



