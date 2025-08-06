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Кабмин таки определился с новым директором БЭБ: детали

Правительство утвердило Цивинского в должности главы Бюро экономической безопасности

6 августа 2025, 11:27
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Кравцев Сергей

Александра Цивинского назначили на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кабмин принял решение через месяц после окончания конкурса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Кабмин таки определился с новым директором БЭБ: детали

Александр Цивинский. Фото: из открытых источников

"Сегодня правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины", — отметила глава правительства.

По словам Юлии Свириденко, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа — нет замечаний по кандидатуре Цивинского.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", — высказалась премьер.

Стоит отметить, что назначение нового директора БЭБ не обошлось без скандала. Еще 25 июня стало известно, что Александр Цивинский стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.

Однако правительство выступило против того, чтобы сразу утверждать Цивинского на должность. Причиной этого стали сомнения соответствия всем критериям, в частности "оценки безопасности" СБУ.

Как сообщалось, комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с Россией. Это касалось и Цивинского.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ отказалась менять победителя, как этого просило правительство.

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Источник: https://t.me/svyrydenkoy/87
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