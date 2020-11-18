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Главная Новости Политика кабмин Кабмин согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА
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Кабмин согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА

Дмитрий Кабинет исполнял свои обязанности ноября 2019

сегодня, 18:38
Автор:

Диденко Светлана

Кабмин уволил председателя Хмельницкой ОГА и назначил нового кандидата.

Кабмин согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА

Фото: Хмельницька ОДА

Сегодня Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА. Кроме этого, правительство уже назначил нового руководителя областной государственной администрации. Им станет предприниматель из города Каменец-Подольский.

Дмитрий Габинет, который исполнял обязанности главы ОГА с ноября прошлого года, сообщает, что не понимает причин увольнения. Также бывший глава заявил, что по многим показателям Хмельницкая занимает лидирующие позиции в государстве.

Ожидается, что новым главой Хмельницкой облгосадминистрации станет частный предприниматель Сергей Гамалий.

Сообщается, что кандидат на пост председателя Хмельницкой ОГА, имеет отношение к местному бизнесу и до этого не работал на государственной должности. Гамалий является владельцем ресторанного заведения. О себе рассказал, что закончил Высшую экономическую школу в Варшаве, где и проживал некоторое время. В качестве председателя ОГА планирует развивать туристический потенциал в области, проанализировать местный бюджет и дополнить новыми кадрами местные органы власти.

Между тем на просторах Телеграмма, а именно на канале "Легитимный" распространяется информация, что Гамалий "человек от председателя Офиса президента Андрея Ермака".

Отметим, что по процедуре, президент Зеленский должен выдать два указа: об увольнении Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Зеленский уволил губернатора Николаевской области.


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Источник: https://ngp-ua.info/2020/11/48016#comments
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