Кабмин согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
17802.08
ETH/USD
474.71
LTC/USD
73.74
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Диденко Светлана
Кабмин уволил председателя Хмельницкой ОГА и назначил нового кандидата.
Фото: Хмельницька ОДА
Сегодня Кабинет министров Украины согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА. Кроме этого, правительство уже назначил нового руководителя областной государственной администрации. Им станет предприниматель из города Каменец-Подольский.
Дмитрий Габинет, который исполнял обязанности главы ОГА с ноября прошлого года, сообщает, что не понимает причин увольнения. Также бывший глава заявил, что по многим показателям Хмельницкая занимает лидирующие позиции в государстве.
Ожидается, что новым главой Хмельницкой облгосадминистрации станет частный предприниматель Сергей Гамалий.
Сообщается, что кандидат на пост председателя Хмельницкой ОГА, имеет отношение к местному бизнесу и до этого не работал на государственной должности. Гамалий является владельцем ресторанного заведения. О себе рассказал, что закончил Высшую экономическую школу в Варшаве, где и проживал некоторое время. В качестве председателя ОГА планирует развивать туристический потенциал в области, проанализировать местный бюджет и дополнить новыми кадрами местные органы власти.
Между тем на просторах Телеграмма, а именно на канале "Легитимный" распространяется информация, что Гамалий "человек от председателя Офиса президента Андрея Ермака".
Отметим, что по процедуре, президент Зеленский должен выдать два указа: об увольнении Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Зеленский уволил губернатора Николаевской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости