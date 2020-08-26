Кабмин продлил карантин еще на два месяца

Сегодня на заседании украинского правительства было принято решение о продлении адаптивного карантина по регионам страны еще на два месяца, то есть до 1 ноября. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Причиной для такого решения глава Минздрава Максим Степанов назвал ухудшение эпидемиологической ситуации по стране.

"Для снижения риска дальнейшего распространения пандемии, предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", - указал чиновник.

Отмечается, что глава государства Владимир Зеленский такое решение поддержал.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что за вчерашние сутки в Украине 36 человек стали жертвами коронавируса - течение болезни завершилось летально.

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