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Кабмин назначил нового и.о. министра образования

Соответственное решение было принято на заседании Кабинета министров

сегодня, 15:32
Автор:

Владимир Лавский
Кабмин назначил нового и.о. министра образования

В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Решение было принято на заседании Кабмина.

Напомним, Сергей Шкарлет - ректор Черниговского национального технологического университета с 2010 года. О возможности его назначении на данную должность в одном из интервью сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее исполняющей обязанности профильного министра была Любомира Мандзий. 

Новый министр  - доктор экономических наук, профессор.  В 2013 году Шкарлет получил нагрудный знак от экс-министра образования Дмитрия Табачника и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины". 

Шкарлета неоднократно обвиняли в плагиате во время написания научных работ, но сам министр от этого отнекивается.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Министерстве образования и науки рассказали, как с сентября изменится образование в украинских школах. Для тех, кто планирует сдавать внешнее независимое тестирование, "Комментарии" в одном материале собрали все самое важное о данном процессе. 


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