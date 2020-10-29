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Кабмин написал закон, которым будет четко установлен преклонный возраст

Кабинет Министров обозначил, когда украинцы вступают в преклонный возраст

сегодня, 16:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Кабмин разработал проект закона, который определяет, с какого возраста гражданин Украины считается человеком в преклонном возрасте. Законопроект опубликован на сайте Кабинета Министров.

Кабмин написал закон, которым будет четко установлен преклонный возраст

Фото: baba-deda

Согласно документу "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты пожилых людей" лицами преклонного возраста считаются украинцы, которым исполнилось 60 лет. В эту категорию попало почти 10 млн жителей страны, по данным Госстата. Лицами старческого возраста считаются люди от 75 лет, а долгожителями — от 90 лет. 

На данный момент людьми преклонных лет юридически принято называть тех, кто достиг пенсионного возраста или достигнет его через полтора года. Авторы отметили, что ориентировались на исследования ВОЗ, согласно которым была утверждена новая возрастная классификация.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин начал тратить бюджет фонда для борьбы з коронавирусом на сериалы. 



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