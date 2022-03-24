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Из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию: кого это будет касаться

Эти лица имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны

сегодня, 17:17 comments1179
Автор:

Карина Ожерельева
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Люди, участвующие в добровольческих формированиях территориальных общин, имеют право на получение повышенных норм пенсионного обеспечения, предусмотренных для военнослужащих среди участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебну.

Из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию: кого это будет касаться

Тероборона - фото из открытых источников

Если лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, в ходе выполнения задач для обороны Украины погибли, то их семьи получают право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают участие в мероприятиях, необходимых для обороны страны, получают право на назначение досрочной пенсии: мужчинам после 55 лет, женщинам после 50 лет. Право предоставляется только при страховом стаже: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия ровно месяц назад начала полномасштабную войну против Украины. За месяц войны российские оккупанты выпустили более 1,2 тысячи ракет. Источник в Пентагоне отметил, что на вооружении РФ крылатых ракет воздушного базирования меньше, однако не исключается, что в России могут быть и запасы вооружения.

Также "Комментарии" писали, какая ситуация на границе Украины с Беларусью в пределах Житомирской области. Ночью российские оккупанты снова обстреляли северные территории области.


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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/21603.html
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