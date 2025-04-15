Иностранных добровольцев на фронте станет еще больше: какое решение принял Кабмин

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину к украинской армии присоединились приблизительно 20 тысяч иностранных добровольцев. Правительство Украины решило упростить этот процесс. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Иностранные добровольцы в ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в Особенности публичных закупок во время военного положения, Положение о центрах рекрутинга ВСУ и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Расширен перечень полномочий Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВСУ и ТЦК по мероприятиям, связанным с перевозкой кандидатов на прохождение военной службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств на территорию Украины.

Изменения касаются также мероприятий, связанных с их питанием и проживанием, в том числе без проведения закупок в электронной системе закупок.

Читайте также на портале "Комментарии" — переход украинской армии на корпусную систему будет эффективным, если подразделения одного корпуса будут воевать вместе на одном направлении, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Переход на корпуса в украинской армии – решение, которое уже очень давно назрело. Но главное теперь сделать все для достижения эффективного результата, а не для отчетов. У нас по-прежнему существовали корпуса. Но в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной надстройкой над бригадами. Подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", — рассказал Максим Жорин.



