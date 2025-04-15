Иностранных добровольцев на фронте станет еще больше: какое решение принял Кабмин

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину к украинской армии присоединились приблизительно 20 тысяч иностранных добровольцев. Правительство Украины решило упростить этот процесс. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Иностранные добровольцы в ВСУ. Фото из открытых источников
Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в Особенности публичных закупок во время военного положения, Положение о центрах рекрутинга ВСУ и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.
Расширен перечень полномочий Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВСУ и ТЦК по мероприятиям, связанным с перевозкой кандидатов на прохождение военной службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств на территорию Украины.
Изменения касаются также мероприятий, связанных с их питанием и проживанием, в том числе без проведения закупок в электронной системе закупок.
Читайте также на портале "Комментарии" — переход украинской армии на корпусную систему будет эффективным, если подразделения одного корпуса будут воевать вместе на одном направлении, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
Новости