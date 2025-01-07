Гройсман сообщил о смерти отца: десятки топ-политиков выразили соболезнования

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Николай Лисицын
В Виннице умер предприниматель Борис Гройсман, отец экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом, как передает портал "Комментарии", Гройсман-младший сообщил 7 января в Facebook. Депутат Винницкого горсовета Роман Аксельрод уточнил, что Борис Гройсман скончался 6 января.
Борису Гройсману было 77 лет. Фото: Владимир Гройсман / Facebook
"Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за все. Люблю тебя. Почивай с миром. Светлая память, мой родной", — написал Гройсман.
Борис Гройсман, уроженец Винницы, родился 22 августа 1946 года, вся его жизнь связана с этим городом. В 1962 году, в возрасте 16 лет, начал работать токарем, а после службы в армии получил образование технолога. Гройсман-старший был меценатом и успешным предпринимателем, в частности создал рынок "Юность", работал на одном из винницких заводов. Избирался депутатом Винницкого городского совета: в 2002-2006, 2010-2015 и 2015 годах. Мать Владимира Гройсмана умерла в 2000 году.
Под сообщением Гройсмана
Как сообщал портал "Комментарии", 7 января умер известный и противоречивый французский политик Жан-Мари Ле Пен. Ему было 96 лет. Ле Пен — создатель партии "Национальный фронт" (сейчас — "Национальное объединение") и отец Марин Ле Пен, которая теперь возглавляет партию и трижды баллотировалась в президенты Франции.
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