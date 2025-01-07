Гройсман сообщил о смерти отца: десятки топ-политиков выразили соболезнования

В Виннице умер предприниматель Борис Гройсман, отец экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом, как передает портал "Комментарии", Гройсман-младший сообщил 7 января в Facebook. Депутат Винницкого горсовета Роман Аксельрод уточнил, что Борис Гройсман скончался 6 января.

Борису Гройсману было 77 лет. Фото: Владимир Гройсман / Facebook

"Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за все. Люблю тебя. Почивай с миром. Светлая память, мой родной", — написал Гройсман.

Борис Гройсман, уроженец Винницы, родился 22 августа 1946 года, вся его жизнь связана с этим городом. В 1962 году, в возрасте 16 лет, начал работать токарем, а после службы в армии получил образование технолога. Гройсман-старший был меценатом и успешным предпринимателем, в частности создал рынок "Юность", работал на одном из винницких заводов. Избирался депутатом Винницкого городского совета: в 2002-2006, 2010-2015 и 2015 годах. Мать Владимира Гройсмана умерла в 2000 году.

Под сообщением Владимира Гройсмана оставили свои соболезнования многие известные в Украине люди.





"Искренне сочувствую… знаю, как много папа значил для Вас. Теперь он, как и Ваша мама, живут у Вас и в Ваших детях. Вечная память. Держитесь", — написала посол Украины в США Оксана Маркарова.





Скорбят вместе с Гройсманом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Соболезнования написали народные депутаты от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе и Виктория Сюмар, телеведущие Наталья Влащенко и Василий Голованов, экс-министр транспорта Владимир Омелян, певец Иво Бобул и многие другие.





"Дорогой Владимир Борисович. Мои самые искренние соболезнования. Отец будет Вас оберегать с Небес. Светлая память", — поддержал Гройсмана бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.





Под сообщением Гройсмана

Как сообщал портал "Комментарии", 7 января умер известный и противоречивый французский политик Жан-Мари Ле Пен. Ему было 96 лет. Ле Пен — создатель партии "Национальный фронт" (сейчас — "Национальное объединение") и отец Марин Ле Пен, которая теперь возглавляет партию и трижды баллотировалась в президенты Франции.