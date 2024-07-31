Готова ли Украина пойти навстречу Словакии и отменить санкции против Лукойла: Шмыгаль дал ответ

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Кравцев Сергей
Украина не собирается отменять санкции против российской компании "Лукойл". Введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Санкции против Лукойла. Фото: из открытых источников
Глава правительства отметил, в последние недели он имел ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были об энергетической безопасности стран.
Он добавил, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, и, безусловно, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.
Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, "от которого мы не ожидаем шантажа или угроз". Ведь "угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли — это сомнительный путь".
Также Шмыгаль и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "конструктивный, прагматический диалог".
Напомним, недавно стало известно, что российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Венгрию и Словакию. Причиной стало то, что Украина запретила транзит через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.
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