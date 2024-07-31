Готова ли Украина пойти навстречу Словакии и отменить санкции против Лукойла: Шмыгаль дал ответ

Украина не собирается отменять санкции против российской компании "Лукойл". Введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Санкции против Лукойла. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметил, в последние недели он имел ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были об энергетической безопасности стран.

"Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность — не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство — перестраивает", — отметил премьер.

Он добавил, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, и, безусловно, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Есть полное понимание Брюсселя в этом вопросе", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, "от которого мы не ожидаем шантажа или угроз". Ведь "угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли — это сомнительный путь".

Также Шмыгаль и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "конструктивный, прагматический диалог".

"Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы", — подчеркнул украинский премьер.

Напомним, недавно стало известно, что российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Венгрию и Словакию. Причиной стало то, что Украина запретила транзит через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.

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