"Есть более важные дела" - Кабмин решил отменить некоторые свои "неинтересные" полномочия

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Оленка Клочко
На сегодняшнем заседании Кабмин принял решение лишить себя некоторых полномочий, которые являются "несвойственными" ему, и передать их профильным министерствам. Сравнительную таблицу с предложенными изменениями опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Кабмин лишает себя полномочий. Фото: открытые источники
Правительство считает, что сейчас оно перегружено функциями, а их передача профильным министерствам и органам исполнительной власти, позволит сосредоточиться на формировании политики государства и на стратегически важных вопросах.
Проект Закона "О лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий" предусматривает передачу функций МВД, Минюсту, Минобороны, СБУ, МОЗ, Фонду госимущества, Минэкономики.
Например, военными экспертизами будет ведать Минобороны, а маркировкой табачных и алкогольных изделий — МОЗ. За рынок зерна будет отвечать Минэкономики. Передачу государственной собственности в коммунальную будет санкционировать Госимущество и местное самоуправление. Перечень медицинских должностей, которые работают в очагах инфекционных болезней, и их правовая защита будет определяться Минздравом. Государственную политику в сфере культурного, археологического наследия, а также категории отелей и туристическую привлекательность Украины за рубежом отдают Минкультуры и информполитики.
Кроме этого Кабмин хочет дистанцироваться от зарплат работникам местных администраций и их материально-технического обеспечения — предлагается фиксировать эти суммы в госбюджете.
Также Правительство решило позволить себе не согласовывать с Минфином штатное расписание своего Секретариата и смету.
Всего Правительство планирует лишить себя 55 полномочий, соответствующие изменения должны внести в 31 законодательный акт. Законопроект передан на рассмотрение Верховной Рады.Недавно "Комментарии" сообщали, что Кабмин будет продлять "адаптивный" карантин.
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