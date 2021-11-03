Дорогой уголь и газ: Шмигаль рассказал, каким будет отопительный сезон в Украине

Украинское правительство делает прогноз о непростом отопительном сезоне в нашей стране. Эти проблемы провоцирует мировой энергетический кризис. Об этом сказал глава правительства во время очередного заседания. Оно состоялось 3 ноября и транслировалось в социальных сетях.

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

По словам Дениса Шмыгаля, нынешний осенне-зимний период будет непростым. Однако должностными лицами Кабмина разработано несколько различных вариантов, чтобы все происходило предусмотрено и находилось под контролем.

Самая главная задача – создать в достаточном количестве запас энергоресурсов на будущую зиму.

Глава правительства отметил, что в этом году в мире есть энергетический кризис: блекауты в КНР, останавливаются производства в европейских странах. Еще оратор добавил, что цены на газ взлетели до исторического максимума, а уголь стал дороже только за этот год в три раза.

Денис Шмигаль еще раз подчеркнул, что тарифы в нашей стране для граждан увеличиваться не будут.

Тарифы для украинцев не изменяются и будут стабильными. Никаких изменений не предполагается – резюмировал чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Шмигаль рассказал, что будет с шахтами в Украине. По его словам, в нашем государстве начала действовать государственная программа справедливой трансформации угольных регионов. Однако в то же время он подчеркнул, что это вовсе не означает, что шахты будут закрываться. Трансформация должна проходить по определенным этапам. На этих этапах к развитию этих регионов будут привлекать инвестиции. Угольные регионы будут переориентироваться на другие виды экономической деятельности. Концепция "Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года" была одобрена в сентябре постановлением Кабмина от 22 сентября.

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