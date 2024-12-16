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Действительно ли Украина близка к снижению мобилизационного возраста: в Кабмине дали ответ

Ольга Стефанишина напомнила, что прежде, чем подымать вопрос о снижении мобилизационного возраста, нужно закрыть проблему с недостаточным обеспечением воинов

сегодня, 11:42
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Кравцев Сергей

Несмотря на то, что Запад не перестает посылать Украине сигналы о необходимости снижения мобилизационного возраста, Киев занял честную и понятную позицию – никто не может диктоваться Украине из-за рубежа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает "Суспильне".

Действительно ли Украина близка к снижению мобилизационного возраста: в Кабмине дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Это не позиция – это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Ранее Стефанишина сообщала, что на встречах с высокими должностными лицами Европейского Союза обсуждался возраст мобилизованных. По ее словам, у Украины "есть очень очевидный ответ".                                                                     

"Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни тренировки, ни оснащения", — заявила тогда Стефанишина.

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