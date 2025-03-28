Действительно ли США сделкой про недра поставили Украину перед фактом: в Кабмине дали ответ

Украина действительно получила от США проект экономического соглашения о недрах. Сейчас правительство занято тем, что прорабатывает все варианты и анализирует те предложение, которые поступили от Вашингтона. обрабатывается. Такое заявление сделала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

"Мы действительно получили текст соглашения, мы его сейчас прорабатываем. Это рабочая версия, по сути, отражающая позицию американских юридических советников. Мы формируем свою позицию", — сказала Свириденко депутатам Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.

Вице-премьер подчеркнула, любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред переговорам и мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами.

"Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией", — заверила чиновница.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам, которое не включает вопросы атомных электростанций. Сегодня же нардеп Ярослав Железняк опубликовал у себя в Телеграмм ряд пунктов якобы этого самого соглашения, которое, по словам парламентария, абсолютно невыгодно Украине и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности США. По словам Железяка, американцы могут получить контроль над всеми ископаемыми в Украине (нефтью, газом), как уже имеющимися, так и новыми. При этом управление будут осуществлять 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. Нардеп отмечает, что не представляет, как этот документ может быть ратифицирован парламентом. Не выглядит ли так, что США не оставляют нам права выбора в сложившейся ситуации? Что будет означать для Украины это соглашение, если оно будет поддержано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



