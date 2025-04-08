Действительно ли не хватает денег на выплаты военным: в Минфине сделали заявление

Финансирование украинской армии является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. В то же время в медиа появилась информация о якобы нехватке средств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минфина.

Выплаты военным. Фото: из открытых источников

Как пояснили в Минфине, уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным идут вовремя и в полном объеме.

"Так же будет и в дальнейшем! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", — говорится в заявлении.

В Минфине уточнили, что информация, которую распространили СМИ о якобы угрозе выплат, не соответствует действительности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерству финансов, возможно, придется выделить из бюджета 15 млн. грн. на компенсацию бизнеса за незаконно наложенные Госпродпотребслужбой (ГППС) штрафы по результатам внеплановых проверок о соблюдении законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГППС Сергей Ткачук, информирует портал "Комментарии".

"Если будут соответствующие решения суда, по которым раньше уплатили средства, а сейчас будут взиматься, они будут попадать в органы казначейства, ну и конечно по КФК расходов, соответствующих, если Минфин выделит, мы будем возмещать. Мы решение судов выполняем", – сказал он.

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