Действительно ли не хватает денег на выплаты военным: в Минфине сделали заявление

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Кравцев Сергей
Финансирование украинской армии является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. В то же время в медиа появилась информация о якобы нехватке средств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минфина.
Выплаты военным. Фото: из открытых источников
Как пояснили в Минфине, уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным идут вовремя и в полном объеме.
В Минфине уточнили, что информация, которую распространили СМИ о якобы угрозе выплат, не соответствует действительности.
Читайте также на портале "Комментарии" — Министерству финансов, возможно, придется выделить из бюджета 15 млн. грн. на компенсацию бизнеса за незаконно наложенные Госпродпотребслужбой (ГППС) штрафы по результатам внеплановых проверок о соблюдении законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГППС Сергей Ткачук, информирует портал "Комментарии".
Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны подготовили законопроект о демобилизации: почему Генштаб от него не в восторге.
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