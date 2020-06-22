"Что вы делаете сегодня вечером?": экс-премьер Гончарук рассказал, какие девушки ему нравятся

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Екатерина Белоброва
Бывший глава правительства Алексей Гончарук рассказал, что в девушке его мечты должны сочетаться три основных качества: ум, хорошее чувство юмора и любовь к Украине. В этом он признался в интервью Янине Соколовой.
Так, когда в разделе блиц-вопросов журналист спросила у Гончарука, какую сумму на сегодня составляет его прожиточный минимум, тот назвал цифры с учетом того, что он не женат и живет сейчас один.
"Мне достаточно 20-25 тысяч гривен в месяц. Я живу один, детей у меня пока нет", - указал экс-премьер, однако успев добавить, что у него есть постоянная девушка.
Тогда Соколова продолжила тему личной жизни, поинтересовавшись, какой должна быть женщина, чтобы завоевать сердце Гончарука.
"Мне нравятся умные девушки с хорошим чувством юмора и те, которые любят Украину", - обозначил политик.
При этом журналистка не без иронии заметила, что она идеально подходит под указанные параметры, а Гончарук в ответ на эту шутку спросил, что она делает сегодня вечером.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава правительства Алексей Гончарук назвал главные ошибки действующего Кабмина при Денисе Шмыгале.
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