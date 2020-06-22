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"Что вы делаете сегодня вечером?": экс-премьер Гончарук рассказал, какие девушки ему нравятся

Бывший глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что он пока не женат

сегодня, 22:52
Автор:

Екатерина Белоброва
"Что вы делаете сегодня вечером?": экс-премьер Гончарук рассказал, какие девушки ему нравятся

Бывший глава правительства Алексей Гончарук рассказал, что в девушке его мечты должны сочетаться три основных качества: ум, хорошее чувство юмора и любовь к Украине. В этом он признался в интервью Янине Соколовой.

Так, когда в разделе блиц-вопросов журналист спросила у Гончарука, какую сумму на сегодня составляет его прожиточный минимум, тот назвал цифры с учетом того, что он не женат и живет сейчас один.

"Мне достаточно 20-25 тысяч гривен в месяц. Я живу один, детей у меня пока нет", - указал экс-премьер, однако успев добавить, что у него есть постоянная девушка.

Тогда Соколова продолжила тему личной жизни, поинтересовавшись, какой должна быть женщина, чтобы завоевать сердце Гончарука.

"Мне нравятся умные девушки с хорошим чувством юмора и те, которые любят Украину", - обозначил политик.

При этом журналистка не без иронии заметила, что она идеально подходит под указанные параметры, а Гончарук в ответ на эту шутку спросил, что она делает сегодня вечером. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава правительства Алексей Гончарук назвал главные ошибки действующего Кабмина при Денисе Шмыгале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zeN5hQ0rvPY&list=PL5eQ15vxDEVyP5YlwBj0G5SDML7dMxsq-
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