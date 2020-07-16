Чиновники решили разделить Украину на четыре зоны

На сегодняшнем селекторном совещании по предотвращению коронавируса министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил разделить страну на части. Каждая зона будет иметь цвет, и соответствующее постановление с изменениями карантина уже разработано. Об этом сообщает сайт президента.

"По документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", – пояснил Степанов.

Напомним, вспышка коронавируса в Украине пока не угасает. За сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 848 человек. Общее количество заболевших достигло 56 455 человек. Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения.

Почти две сотни новых больных выявили за день во Львовской области. Там темпы распространения коронавируса замедлить пока никак не удается. Так же как и в Киеве. Здесь еще 116 новых случаев COVID-19. И впервые за несколько дней сегодня нет ни единого региона, где бы количество пациентов не увеличилось. По одному инфицированному прибавилось в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях.

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