kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.07.2020

BTC/USD

9110.95

ETH/USD

232.86

LTC/USD

41.94

НБУ 16.07.2020

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Чиновники решили разделить Украину на четыре зоны
commentss НОВОСТИ Все новости

Чиновники решили разделить Украину на четыре зоны

В МОЗ решили, что разделят регионы Украины на четыре зоны, в каждой из которых будет особый карантин

сегодня, 14:19
Автор:

Елена Волкова
Чиновники решили разделить Украину на четыре зоны

На сегодняшнем селекторном совещании по предотвращению коронавируса министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил разделить страну на части. Каждая зона будет иметь цвет, и соответствующее постановление с изменениями карантина уже разработано. Об этом сообщает сайт президента.

"По документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", – пояснил Степанов.

Напомним, вспышка коронавируса в Украине пока не угасает. За сутки количество инфицированных COVID-19 выросло на 848 человек. Общее количество заболевших достигло 56 455 человек. Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения. 

Почти две сотни новых больных выявили за день во Львовской области. Там темпы распространения коронавируса замедлить пока никак не удается. Так же как и в Киеве. Здесь еще 116 новых случаев COVID-19. И впервые за несколько дней сегодня нет ни единого региона, где бы количество пациентов не увеличилось. По одному инфицированному прибавилось в Кировоградской, Херсонской и Луганской областях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!