Бывший министр высказался о проекте бюджета-2025: "А что? Так можно было?"

На портале Верховной Рады опубликован проект Государственного Бюджета на 2025 год. Показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума остаются без изменений. Им планируется оставить главные социальные показатели и минимумы на прежнем уровне в течение 2025 года, перераспределить процент налогов, поступающий в государственный и местные бюджеты и внести ряд других изменений. Среди прочего, законопроект определяет особенности оплаты труда работников бюджетной сферы и устанавливает новый порядок индексации зарплаты.

Павел Розенко. Фото из открытых источников

Главным приоритетом государственного бюджета остается сектор безопасности и обороны, а также социальная поддержка уязвимых категорий граждан. Предварительно курс гривны по отношению к доллару в 2025 году составит 45 грн.

Отдельная статья проекта Бюджета – "реализация публичных инвестиционных проектов".

Бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко эмоционально высказался по этому поводу в Фейсбуке.

"Янукович в шоке: А что? Так что можно было?

Заинтересовала в проекте бюджета на 2025 год строчка: "реализация публичных инвестиционных проектов". Цена вопроса 25 МИЛЛИАРДОВ (!!!!) ГРИВЕН! А кто же выбирает эти "публичные инвестиционные проекты"? И "пилит" эти десятки миллиардов гривен?

"Стратегический инвестиционный совет" в составе … Барабанная дробь….

В составе: Кабинета министров Украины!!!!!" – отмечает Розенко.

Он подчеркивает, что в составе совета нет одного представителя общественности, представителя бизнес-сообщества, экспертной среды, международных структур или негосударственных организаций.

"Просто, в ручном режиме… 25 миллиардов распилят между нужными людьми.

А средств на соцвыплаты и соцстандарты ясно, что нет. Ну ведь война… Где взять деньги?" – задается вопросом политик.