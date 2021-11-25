Бюро экономической безопасности начало работу: что означает старт реформы для Украины

24 ноября Кабинет Министров Украины издал распоряжение "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", предусматривающее официальный старт деятельности БЭБ. Основной функцией Бюро экономической безопасности является противодействие правонарушениям, которые могут нанести вред экономике государства. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник - фото из открытых источников

Как сообщают на сайте БЭБ, центральный аппарат сформирован достаточно для запуска аналитической и правоохранительной функций Бюро. В то же время с выполнением основных функций планируется кадровое доукомплектование БЭБ и развитие территориальных управлений. Хотя решение о запуске работы Бюро уже было принято, однако помещения и здания для работы еще не были выделены, что может значительно усложнить передачу уголовных введений в БЭБ от правоохранителей.

Как отметил на своей странице в Facebook председатель Бюро Вадим Мельник, за последние три месяца был выполнен значительный объем работы для запуска функционирования органа. Сейчас идет кадровый конкурс в БЭБ и начинается развитие территориальных управлений. По мнению руководителя, Бюро должно эффективно помочь в реализации безопасности и финансово-экономической стратегии государства.

"Это означает старт реформы системы экономической безопасности страны: практика фискального давления на бизнес остается в прошлом, будущее — за правоохранительной деятельностью, управляемой аналитикой. Именно так удастся выполнить задачи по детенизации национальной экономики и защиты системы публичных финансов", — отмечает Вадим Мельник.





Как сообщали ранее "Комментарии", Бюро экономической безопасности планировало начать свою деятельность с выявления и преодоления "схематоза" и разоблачения коррумпированных чиновников.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!