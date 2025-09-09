logo

Бронирование от мобилизации: какое важное решение принял Кабмин
commentss НОВОСТИ Все новости

Бронирование от мобилизации: какое важное решение принял Кабмин

Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации

9 сентября 2025, 09:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительство изменило основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Они касаются бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, изготавливающих дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении от 8 сентября 2025 г. № 1106.

Бронирование от мобилизации: какое важное решение принял Кабмин

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

Правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может осуществляться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Кроме того, правительство дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, таким пунктом: "предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, беспилотных водных (плавающих) комплексов), вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязисвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика)".

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Теперь можно бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период действуют определенные ограничения на выезд военнообязанных за границу. Достаточно большая доля среди военнообязанных забронирована. Может ли такая категория уезжать за границу? Могут ли отказать в выезде за границу, если даже есть все документы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




