Барабаш о "страусиной" политике правительства: на Шмыгаля не обращают внимание даже второстепенные служащие

Премьер-министр Денис Шмигаль самоустранился от решения экономических проблем страны во время полномасштабной войны и фактически передал управление правительством Офиса президента и представителям парламента. В большинстве своем его мнение и решения игнорируют на всех уровнях власти. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Апостроф", цитируя пост экс-исполнительного директора Национального совета реформ при президенте Украины, инвестбанкире и антикоррупционной активистке Марии Барабаш в Facebook.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По ее словам, без вмешательства Шмыгаля и правительства прошло повышение налогов на топливо, рост налогов, возврат проверок для ФЛП, увеличение стоимости банковских комиссий (интерчейнджа) и повышение стоимости электроэнергии для населения. Правительство отреагировало только на решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение.

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"Внезапно проснулся из летаргического сна Премьер-министр Шмыгаль. И на секунду заявил, что такие решения НКРЭКУ о повышении тарифа на холодную воду не были согласованы с Правительством Украины, и вообще это самодеятельность НКРЭКУ, а Правительство не имеет к этому никакого отношения. Очевидно, что нет. Вопрос только в том, почему Правительство узнает о таких решениях постфактум?", — написала она.

По ее мнению, на Шмыгаля "не обращают внимание не только чиновники топ-уровня… Если тебе не докладывают, значит, не считают тебя лицом, принимающим решения". Руководитель исполнительной ветви власти государства, по убеждению Барабаш, отстранен от принятия решений или добровольно от них самоустранился. Она указала, что в государстве до сих пор нет программы деятельности Правительства (согласно ст. 114 Конституции). По мнению активистки, в ОП опасаются вырастить конкурента, поэтому Шмыгаль их устраивает: "на весах приоритетов сильное правительство или политическая целесообразность, в Офисе Президента решили выбрать последнее".

По ее словам, "правительство заняло позицию страуса" относительно повышения налогов от главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, об отказе от наличных денег от замглавы ОП Ростислава Шурмы, "и кажется ему в этой позе очень комфортно", — считает Барабаш.

В вопросах, касающихся ответственности правительства, Шмыгаля она тоже называет неэффективным.

"Премьер должен нести ответственность за координацию денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Этого нет. Глава правительства должен в военное время анализировать и оценивать адекватность бизнес-регулирования мирного времени. Этого нет. Глава Кабмина в военное время обязан включать зеленый свет, расстилать ковровую дорожку для производителей оружия для фронта, для каждого инвестора, который на свой страх и риск решает работать в Украине. Этого нет. Премьер должен оценивать адекватность и целесообразность наличия сотен контрольных органов, занятость у них сотен тысяч человек, чтобы снять нагрузку с налогоплательщиков. Этого нет. Премьер-министр в воюющей стране должен быть на стороне производителя и потребителя, а не бюрократа и схематозника. Этого нет", — отметила Барабаш.

"К сожалению, наши тыловые структуры возглавляет человек, который не желает создавать напряжение, противостоять, отстаивать решения, которые нужны Украине. Шмыгаль плывет по течению и только наблюдает, как его кораблем под названием "Украинское правительство" руководят все, кто может дотянуться до руля. Это при том, что многим понятно, что выбранный курс, не верен", — резюмирует активистка.



