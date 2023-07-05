Барабаш о "страусиной" политике правительства: на Шмыгаля не обращают внимание даже второстепенные служащие

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Денис Шмигаль самоустранился от решения экономических проблем страны во время полномасштабной войны и фактически передал управление правительством Офиса президента и представителям парламента. В большинстве своем его мнение и решения игнорируют на всех уровнях власти. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Апостроф", цитируя пост экс-исполнительного директора Национального совета реформ при президенте Украины, инвестбанкире и антикоррупционной активистке Марии Барабаш в Facebook.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
По ее словам, без вмешательства Шмыгаля и правительства прошло повышение налогов на топливо, рост налогов, возврат проверок для ФЛП, увеличение стоимости банковских комиссий (интерчейнджа) и повышение стоимости электроэнергии для населения. Правительство отреагировало только на решение НКРЭКУ по повышению тарифов на водоснабжение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По ее мнению, на Шмыгаля "не обращают внимание не только чиновники топ-уровня… Если тебе не докладывают, значит, не считают тебя лицом, принимающим решения". Руководитель исполнительной ветви власти государства, по убеждению Барабаш, отстранен от принятия решений или добровольно от них самоустранился. Она указала, что в государстве до сих пор нет программы деятельности Правительства (согласно ст. 114 Конституции). По мнению активистки, в ОП опасаются вырастить конкурента, поэтому Шмыгаль их устраивает: "на весах приоритетов сильное правительство или политическая целесообразность, в Офисе Президента решили выбрать последнее".
По ее словам, "правительство заняло позицию страуса" относительно повышения налогов от главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, об отказе от наличных денег от замглавы ОП Ростислава Шурмы, "и кажется ему в этой позе очень комфортно", — считает Барабаш.
В вопросах, касающихся ответственности правительства, Шмыгаля она тоже называет неэффективным.
Обсуждения
Новости