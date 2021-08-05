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Аваков – первая ласточка: у Зеленского на осень готовят большую чистку Кабмина

На Банковой практически принято решение по замене ряда министров в правительстве Дениса Шмыгаля

сегодня, 17:28
Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой практически принято решение о том, чтобы кардинально переформатировать правительство уже этой осенью. Но про отставку премьера Дениса Шмыгаля пока что речь не идет. Как передает портал "Комментарии", такая информация стала известна "Украинской правде" через своих собеседников в монобольшинстве ВР.

Аваков – первая ласточка: у Зеленского на осень готовят большую чистку Кабмина

Денис Шмыгаль - фото 24 канал

По информации издания, еще совсем недавно, дабы снять с президента тень негатива в связи с ростом тарифов и цен на продукты питания в Офисе президента обсуждали отставку премьера Дениса Шмыгаля. Именно на него собрались повесить всех собак перед непростым новым политическим сезоном. Теперь такие разговоры прекратились. Зато активизировались другие – об отставке главы минобороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марины Лазебной, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Один из собеседников "УП" в "Слуге народа" заверил, что из всех троих практически закрыт вопрос по Андрею Тарану, который полностью провалил свою работу и его ждет судьба Руслана Хомчака, потерявшего должность начальника Генштаба.

Кроме того, на Банковой есть вопросы по работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи. Окончательное же решение по кадровым вопросам будет принято в сентябре. Тогда и станут известны фамилии претендентов на вакантные должности.

"Вот доживем до политического сезона – все станет ясно", — пояснил один из влиятельных членов правительства.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302850/
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