Власти чувствуют, что ее конец неизбежен, доказательством этого являются нападения на военных, Кличко и Залужного.

Власти активно пытаются устранить потенциальных соперников на предстоящих выборах. Одними из основных мишеней являются экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и мэр Киева Виталий Кличко. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале бывший народный депутат Борислав Береза.

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"Мы наблюдаем за активизацией атак – как информационных, так и процессуальных – на тех, кто не является частью политической команды власти. Это касается как генералов, так и таких фигур, как Залужный и Кличко. Нападки на них свидетельствуют о том, что власть подсознательно чувствует неизбежность политического поражения или же готовится очистить политическое пространство перед выборами. – заявил Береза.

Он также отметил, что основные цели власти – это Залужный и Кличко. В течение всех лет полномасштабной войны президент ни разу не встречался с мэром столицы. В настоящее время власти начали ставить ловушки для Кличко. Одним из таких шагов стало назначение нового руководителя Киевской городской военной администрации: вместо опытного военного Сергея Попка на эту должность был назначен гражданский Тимур Ткаченко, не имеющий военного опыта и фактически выполняющий указания власти.

Береза также отметил, что силовики используются для дискредитации Кличко вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, они вынуждены выполнять низкопробные задачи в кабинетах Киевской городской государственной администрации, поскольку получили такую команду.

Политик подчеркнул, что власти уже сосредоточены на предстоящих выборах и вместо того, чтобы объединиться для борьбы с агрессором, они проводят внутреннюю борьбу с оппонентами.

"Комментарии" уже писали, что в Киеве продолжается интенсивное давление правоохранителей на городские власти, целью которого является ее дискредитация и паралич функционирования столицы. Об этом в начале заседания Киевсовета сообщил мэр Виталий Кличко.