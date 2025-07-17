Модники ВР, Кабмина и Офиса президента – кто из политиков любит носить на себе целые состояния в виде драгоценностей и одежды

Пир во время чумы – так можно охарактеризовать поведение многих украинских политиков, когда они хвастаются принадлежащими им брендовыми вещами или люксовым отдыхом, стоимость которых эквивалентна иногда годам жизни обычных украинцев. Ранее "Комментарии" рассказывали о люксовой жизни региональных элит, теперь настала очередь политических элит высшего эшелона – парламента, правительства и Офиса президента Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Премьер-министр Юлия Свириденко скромница – драгоценности есть, а в декларации – нет

Вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, которую лично президент Владимир Зеленский назвал своим кандидатом на пост главы Кабмина, нечасто светилась в брендовых вещах, но в тех случаях, когда это случалось, предпочитала довольно скромные украинские бренды.

Так, в конце 2024 года министр "засветила" на пальце кольцо от украинского бренда Guzema, стоимостью в 36 400 грн., а буквально на днях в ушах возможного премьера заметили сережки от украинского GUNIA, стоимостью от 8 до 12 тысяч гривен. Надо сказать, что это не самые дорогие драгоценности и их могут позволить себе многие украинки.

Также Юлия Свириденко не раз была замечена в нарядах, стоимость которых правда не сказать, чтобы впечатляет. К примеру, на встречу с британским принцем Гарри весной она выбрала жакет от Etnodim с ценой 9600 грн., а в традиционный день вышиванки щеголяла в вышиванке этого же бренда за почти 6000 гривен. Также в гардеробе чиновницы рубашка от бренда MustHave за 5000 гривен.





Конечно же, у будущего премьер-министра Украины одежды куда больше и наверняка имеются и драгоценности, но интересно другое – ни одного из данных предметов нет в электронной декларации чиновницы за 2024-й год. Так, из движимого имущества Юлия Свириденко указала только BMW X3 на котором ездит по доверенности полученной от отца дочери, на которого и записано авто.

Пусть общая сумма брендовых вещей которые "засветила" Юлия Свириденко и не впечатляет – всего около 69 тысяч гривен, их отсутствие в отчетности министра, внушает тревогу. Почему при официальном доходе за 2024-й год около 4,9 млн грн будущий глава КМУ не указала хотя бы принадлежащие ей драгоценности, стоящие к тому же максимум 50 тысяч гривен, непонятно.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая – знает толк и любит драгоценности

С 29 марта 2024 года заместитель руководителя ОПУ Ирина Мудрая известна своим пристрастием к драгоценностям и дорогой одежде, в которых появляется регулярно и надо отдать ей должное, некоторые ювелирные изделия она даже честно задекларировала. Правда при этом, наверно, чтобы никого не смущать, не указала их цену.

Так, новость о создании Специального трибунала от 7 июля на своей странице в Facebook замглавы ОПУ иллюстрировала своим фото с подвеской от Bvlgari и часами швейцарского бренда Audemar Piguet. Модный "лук" политика оценили примерно в 28 700 евро, из которых львиная доля – 25 000 евро, пришлись на часы Audemar Piguet. Заметим, что это эквивалентно 1,4 млн грн. или примерно 5 годам работы украинца на нынешней средней зарплате около 25 тысяч гривен.

Отметим, что подвески в декларации политика нет, а вот часы там указаны, правда без указания цены, что вполне объяснимо указанной выше причиной, так же там указан перстень от ювелирного бренда Graff с бриллиантом, и браслет от Cartier.

Также чиновница была замечена в с кольцом от Bvlgari, которого нет в декларации за 10 тысяч евро (почти 490 тысяч гривен или 20 месяцев работы), а также с подвеской от Cartier за 8200 евро (400 тысяч гривен или 16 месяцев работы) о которых в ее декларации не сказано ни слова.

Кроме того, чиновница любит дорогую одежду – например, платье от Dior за почти 120 тысяч гривен (60 тысяч по акции), или пиджак за 97 200 гривен (почти 4 месячные зарплаты). На этом фоне очки за 370 евро, блейзер за 248 долларов, штаны за 590 долларов или бижутерия от Dior за 650 долларов кажутся сущими мелочами.

Надо сказать, что официальные доходы Ирины Мудрой не позволяют ей осуществлять такие дорогие покупки – за 2024-й год она отчиталась о доходе примерно в 1 млн 260 тысяч гривен, что ниже стоимости ее "лука" в Facebook от 7 июля, не говоря о других драгоценностях и прочих аксессуарах.

Впрочем, активы чиновницы вполне позволяют ей производить такие покупки – только долларов на счетах в банках и наличными у нее хранится 360 тысяч, а еще 50 тысяч евро, не считая "мелочи" вроде гривны и 24 000 шекелей (около 7200 долларов) в израильском банке. Также замглавы ОПУ может рассчитывать на своего спутника жизни – гражданского супруга Павла Поляруша, одного из топ-менеджеров НБУ, правда со своими 29 000 долларов и 25 000 евро он конечно значительно уступает своей подруге.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк предпочитает сережки Van Cleef и не декларирует их

Председатель партии "Слуга народа" и народный депутат Елена Шуляк хранит верность ювелирному бренду Van Cleef и предпочитает сережки, только меняет их цвета – черный, зеленый и светлый. Так, политик в разное время замечалась в сережках стоимостью 5350 евро (260 тысяч гривен) под пиджак в 945 евро (46 тысяч гривен), черных за 4450 евро (216,5 тыс. грн.) и светлых за 7500 евро (365 тыс. грн.) и 4200 евро (204 тыс. грн.), а также подвеске за 3200 евро (156 тыс. грн).

Таким образом совокупная стоимость ювелирной коллекции Van Cleef в ушах и на шее Елены Шуляк можно оценить примерно в 1,2 млн. грн, но что самое интересное – ни одна из этих драгоценностей не указана в декларации политика. И это тем более непонятно, что их покупка вполне по силам главе партии.

Так, хотя ее совокупный доход за 2024-й год составляет 776 тысяч гривен, только долларов США нардеп хранит 242 тысячи, 6833 евро и более 2 млн грн. Ее супруг кстати куда беднее – всего 38 900 долларов, 30 000 евро и около 1,8 млн грн.

Советник министра обороны Кирилл Тимошенко – рьяный фанат итальянской одежды от бренда Brunello Cucinelli

Экс-заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко с марта 2024 года трудится советником министра обороны Украины Рустема Умерова и как полагается мужчине, равнодушен к драгоценностям, но не может устоять от модной итальянской одежды бренда Brunello Cucinelli. Правда недавно, в мае 2025 года, он был замечен в "измене" бренду, надев рубашку другого итальянского бренда — ISAIA, стоимостью 56 700 грн., но остался в футболке от Brunello Cucinelli за 18 383 грн. Впрочем, это не рекорд, в ноябре 2024-го он был замечен в рубашке ISAIA за 3000 евро (146 000 гривен), или в кроссовках этого же бренда за 61 100 гривен.

В целом, Telegram-каналы отслеживающие внешний вид украинских чиновников и политиков десятки раз видели экс-замглавы ОПУ и его жену в одежде и аксессуарах от Brunello Cucinelli. Среди них другая футболка за 450 евро (21 900 гривен), рубашке за 775 долларов (32 500 гривен), поло за 26 800 гривен по акции, даже обычные казалось бы тапки могут стоить 850 евро или 41 350 гривен.

Словом, расходы на гардероб обходятся Кириллу Тимошенко явно в сотни тысяч гривен, а возможно и пару-тройку миллионов, но никаких следов этих расходов в декларации самого Кирилла Тимошенко, которую он подавал еще за 2023-й год, найти невозможно. Впрочем, позволить себе такие расходы на одежду любимого бренда он вполне может, ведь только в иностранной валюте у него хранятся 458 тысяч долларов и 90 тысяч евро. И это не считая 70 тысяч долларов жены, ее 4,8 млн грн. дохода как ФОПа и 2,2 млн грн. наличными.

Экс-президент и народный депутат Петр Порошенко – самая дорогая одежда в парламенте

Впрочем, Кирилл Тимошенко уступает в стоимости своих нарядов экс-президенту Украины, не утратившему амбиций вернуться в самое главное кресло страны, Петру Порошенко. Хотя он и не так предан какому-то одному бренду одежды, да и попадает в фокус внимания реже советника министра обороны, по стоимости своего "лука" явно превосходит Кирилла Тимошенко.

Так, в январе 2025 года Петр Порошенко передавал партию дронов для ВСУ в куртке от итальянского бренда Loro Piana за 18 400 евро (895 тысяч гривен, почти 3 года работы для среднего украинца). Ранее он был замечен во время поздравления с Рождеством в рубашке этого же бренда стоимостью 179 737 гривен, брюках Brunello Cucinelli за 4461 доллар (186 900 гривен). На этом фоне куртка Zilli ценой в 1620 долларов (67 900 гривен) по скидке выглядит едва ли не дешевкой, как и Apple Watch за 38 000 гривен.

Впрочем, нет смысла рассуждать, по карману ли такие расходы бывшему президенту, чей указанный в декларациях доход за 2024-й год составил 4,6 млрд грн. Правда как и все остальные политики нардеп Петр Порошенко ни одежду, ни те самые Apple Watch в декларации не указал.

Пока же политики стараются перещеголять друг друга в роскоши, украинцам предлагают довольствоваться 3000 гривен в месяц, и носить одежду по несколько лет.