Как и зачем "слуги народа" сдали родину Президента клану Вилкула

После неожиданной смерти мэра Константина Павлова, обстоятельства и причины которой до сих пор официально не оглашены, в Кривом Роге возник логичный кризис власти. Согласно нормам законодательства, исполнять обязанности городского головы в такой ситуации должен секретарь горсовета. Однако и здесь не обошлось без политических эксцессов.

Юрий Вилкул станет и.о. мэра Кривого Рога. Фото: Слово і діло

Как известно, в Криворожском горсовете после местных выборов 2020 года секретарем был избран депутат от "Слуг народа" Александр Котляр. Именно он, судя по всему, и должен был занять место покойного Павлова.

Однако сразу после празднования 30-летия Дня Независимости в городском совете Кривого Рога (родного города Президента Зеленского — ред.) начались стремительные перемены. Городской совет Кривого Рога принял отставку секретаря горсовета Котляра. Сразу после этого на освободившийся пост оперативно был избран Юрий Вилкул, который и прежде, до выборов-2020, руководил городом.

Отметим, что Юрий Григорьевич — не только опытный управленец, но и отец Александра Вилкула, экс-депутата и экс-губернатора Днепропетровщины времен беглого Януковича. А теперь Вилкул-старший будет исполняющим обязанности городского головы Кривого Рога.





Согласно информации СМИ, "слуга народа" Александр Котляр считается ставленником клана Вилкулов, а некоторое время его имя связывали с одиозным днепровским политиком Загидом Красновым.





Существует также информация, что в список президентской партии на выборах в горсовет Кривого Рога Котляра продвинул… Вилкул — с помощью депутата ВР от "Слуги народа" Юрия Киселя. К слову, последний был главой областной организации СН и, как сообщают СМИ, считался "смотрящим" за Кривбассом и областью в целом. При этом Кисель якобы без колебаний распродавал места в списках совершенно случайным людям и даже ставленникам оппонентов. В итоге на местных выборах в родном городе Президента его партия получила позорно низкие результаты и уступила Блоку Вилкула.





Таким образом, в горсовете Кривого Рога депутаты осознанно и без всяких колебаний передали руководство клану Вилкула, который не ладит с центральной властью. Кстати, местная криворожская партячейка слуг уже назвала действия Котляра "предательством", что ярко показывает разрыв, существующий между руководством и рядовыми членами партии Президента.

Показательно, что сразу после смерти экс-мэра Павлова фракция "слуг народа" в ВР (не дождавшись похорон и официального прощания с покойным) поторопилась объявить, что выборы городского головы Кривого Рога должны пройти в марте 2022 года. Однако при раскладе, который возник сейчас, выборов может не быть вообще, а Вилкул-старший будет руководить городом в статусе "и.о.".

Напомним, в ходе ожесточенных прошлых выборов мэра Кривого Рога осенью 2020 года Юрий Вилкул безусловно лидировал, опережая выдвиженца Президента — руководителя Северного ГОКа Дмитрия Шевчика. Однако после первого тура Юрий Григорьевич неожиданно снялся с выборов, объяснив это решение проблемами со здоровьем. Впрочем, наблюдатели посчитали это результатом давления, которое могло быть оказано представителями ОП на Вилкулов. При этом, уходя, Вилкул-старший якобы "передал эстафету" молодому протеже Константину Павлову. В итоге, тот уверенно победил, набрав 56,95% голосов избирателей и опередив кандидата от Президента почти на 15%.

В нынешней ситуации неожиданная смерть экс-мэра Павлова от выстрела из огнестрельного оружия и возвращение Вилкула-старшего на руководящий пост вызывает огромное количество вопросов. Кстати, депутаты Криворожского горсовета сразу же потребовали обеспечить избранному и.о. городского головы Юрию Вилкулу серьезную охрану.

Эксперты предполагают, что в Кривом Роге может иметь место прямая договоренность между надепом Юрием Киселем, который должен представлять Зеленского, и кланом Вилкула, успешно вернувшегося к власти в родном городе президента.



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