Банкротство и ликвидация: почему медики «Укрзализныци» протестуют против реформ главы ЦОЗ Белинской

Недавно Центр охраны здоровья "Укрзализныци" объявил конкурс на поиск гендиректоров больниц, обслуживающих железнодорожников. От соискателей требовали написать программы развития клиник на три года. Задачу, с которой не может справиться руководительница ЦОЗ Наталья Белинская за все время своей работы, нужно было сделать менее, чем за неделю.

Все указывало на то, что с помощью данного конкурса планировали отсеять неугодных кандидатов. У Белинской уже есть пул своих людей, который она пыталась назначить в обход процедуры, а данным конкурсом она могла просто легализировать их назначение. Медики выступили против, написав коллективное письмо правлению "Укрзализныци" и в итоге добились своего – конкурс был отменен. Однако это совсем не означает, что кандидаты Белинской покинут свои места.

Им еще предстоит воплотить "программу развития" для больниц, давно написанную руководством Мининфраструктуры и утвержденную самим министром Криклием. Но по факту программа направлена, скорее, не на развитие, а избавления от больниц УЗ. Существует три сценария, которые может реализовать руководство ЦОЗ УЗ для уничтожения общественных больниц и передачи их в частные руки. В каждом из этих сценариев судьба сотен медиков печальна – они останутся без работы. При этом государство понесет убытки на сотни миллионов долларов, часть из которых осядет в карманах "реформаторов".

Как Белинская назначала директоров

Как только Наталья Белинская была назначена гендиректором ЦОЗ, она активно взялась за изменения в профильных больницах. Первым делом чиновница решила сменить прежнее руководство клиник. А на совещании с главными врачами Белинская дала понять, что они ничего не понимают в управлении, в отличие от нее.

Примечательно, что даже сама возможность назначения в клиники гендиректоров, учитывая их юридический статус, под большим вопросом. Ведь, по сути, на высокие посты будут назначены менеджеры и юристы, но не специалисты по организации охране здоровья.

Возникают к Белинской вопросы не только по части компетенции, но и с точки зрения соответствия ее декларации антикоррупционному законодательству, о чем "Комментарии" писали в предыдущем материале. Медики на странице ЦОЗ в соцсети активно выступают против ее кандидатуры. Они протестуют против ее планов продажи клинических больниц на железнодорожном транспорте, что может оставить их сотрудников без средств к существованию.

ЦОЗ назначил больницам новых гендиректоров 7 мая ночью. Большинству действующих главврачей эти должности занять не предложили, хотя у некоторых из них было не только медицинское, но и экономическое образование. Таким образом люди с опытом управления остались за бортом.

Сама Белинская объясняет ночное назначение, в котором не приняли участия ни представители УЗ, ни медики, проблемами с интернетом, а также карантином. Стоит отметить, что выбранных Белинской директоров медработникам даже не представили. Чиновница признается, что провела единственное знакомство в одной клинике из восьми.





Люди взбунтовались против смены руководства, которую с ними даже не обсудили. Но новая начальница их и слушать не стала. Поэтому им пришлось требовать отмены назначений под Министерством инфраструктуры. Медики добились того, что в министерстве объяснили Белинской ее неправоту.

Тогда Наталья Белинская с ее подопечными решили провести конкурс на эти должности, в котором изначально могли бы победить именно ее ставленники. От участников, кроме резюме, требовалось только разработать стратегию больницы на три года. Условия об уровне образования и стаже работы указаны не были. Видимо, компетенция гендиректоров не так уж и важна для руководства Центра охраны здоровья.

У большинства действующих главврачей есть и стратегии развития, и бизнес-планы, и концепции реформирования. Ими они неоднократно делились на заседаниях медицинских советов в ЦОЗе. Только программы, которые не предусматривали продажу медучреждений инвестору, конкурс бы не прошли.

Сообщалось, что голосовать за гендиректоров будут представители департаментов "Укрзализныци” и ЦОЗ. Обычно же в конкурсные комиссии привлекают не только представителей органа управления, но и членов трудового коллектива соответствующих учреждений, представителей общественных советов. Но никому из медиков, которым придется работать под началом новых гендиректоров, принять участие в голосовании не позволили.





Днепровской клинической больнице удалось добиться отмены этого конкурса. Белинской пришлось пойти на попятную из-за неприкрытости нарушений, заложенных в его условия. Чего только стоили жесткие временные рамки для разработки стратегии – 6 дней. Для сравнения, когда МОЗ объявлял конкурс на должность генерального директора "Медицинских закупок", у участников было 18 дней на подачу заявлений.





Назначенцы Белинской: что о них известно

Директор ЦОЗ перевела директоров на должности заместителей по техническим вопросам. То есть на те посты, которых в штатных расписаниях больниц как таковых вообще не было. После того, как этот факт дошел до общественности, ЦОЗ разродился постом в соцсети о том, что назначенцы написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Однако они все еще остаются на своих постах. В заявлении ЦОЗ уточнялось, что они должны отработать 14 дней. За время этой отработки люди, которые не имели права занимать свои места, должны были проводить документальные проверки деятельности медучреждений. Об этом черным по белому написано на странице ЦОЗ. Напомним, что двухнедельная отработка, согласно КЗоТ, необязательна при увольнении по собственному желанию. Сами же заявления об отставке директоров Белинская, по слухам, так и не подписала.

Может быть, гендиректора Белинской на самом деле достойны занимать свои места? Давайте разбираться, кого она называет "мудрыми людьми и опытнейшими руководителями".

Активы Олега Постолова, назначенного директором Днепровской клинической больницы на железнодорожном транспорте, более чем в 10 раз превышают доходы, как и у Натальи Белинской. Кроме того, они более, чем в 10 раз, превышают средние активы других чиновников его профиля.

В декларации за 2017 год Постолов указал квартиру на 86 квадратных метров, которой он владеет совместно с женой и сыном. Еще одна квартира на 130 квадратных метров и гараж принадлежат лично ему. Третья квартира площадью в 87 квадратов записана на сына, четвертая, на 57 квадратов, – на жену. Из авто у Постолова Toyota Camry 2014 года, которую на сайте по продаже подержанных машин можно приобрести за 20 тысяч долларов.

Сын Олега Постолова Тимур знает толк в коллекционировании. У него есть часы Rolex, Breitling и Hublot. Ролексы бывают разные, от 7 и до 100 тысяч долларов. Самые популярные варианты обходятся покупателям примерно в 23 тысячи “зеленых”. Часы марки Breitling стоят около 120 тысяч гривен. Hublot же в среднем около 7 тысяч швейцарских франков (примерно 200 тыс. грн). При таком имуществе Тимур Постолов в 2018 году получил более 52 тысяч гривен соцпомощи от государственного центра занятости.

Страсть к часам у сына гендиректора Днепровской больницы и директора ЦОЗ общая, только размах у Белинской больше. В среднем каждая единица из ее коллекции затягивает на суммы около 60 тысяч долларов.

Интересно, что к 2020 году в декларации Олега Постолова в части имущества ничего не изменилось. Квартиры и машина у семьи – все те же. Что же касается декларируемых сбережений, то бывший начальник Каменского управления Днепровской Госпотребслужбы якобы совсем не увеличил их с 2017 года. Олег Постолов как владел 105 тысячами долларов (53 тысячи долларов, 37 тысяч евро, 270 тысяч гривен) так и владеет. При этом в его декларации все еще не указан единый счет в банке.

Перемены в отчетности Постолова касались только доходов: он устроил сына к себе в Главное управление Госпотребслужбы в Днепровской области, где тот зарабатывал больше отца.

Три сценария будущего больниц

В ЦОЗ говорят, что гендиректора должны будут “обеспечить достойную зарплату всех сотрудников”, привести штатное расписание в соответствие с количеством работников. Другими словами – провести сокращения. В ЦОЗ уверяют, что никто уволен не будет, но при этом прямо говорят, что недовольны трудоустройством сотрудников на четверть ставки. Прежние же главврачи, наоборот, считают, что с врачей, медсестер и санитаров нужно снимать нагрузку. Но стратегия повышения качества лечения в медучреждениях ЦОЗ невыгодна.

Программа развития больниц, на самом деле, уже написана. По данным из источников в Мининфраструктуры, руководство ЦОЗ может работать по одному из трех направлений. Поскольку просто закрыть столь важные социальные объекты будет проблематично и больно для рейтинга президента и его партии, было разработано несколько вариантов "теневой" ликвидации больниц.

Сценарий 1. Деятельность клиник сворачивается путем доведения их до упадка и оскудения. Ремонты в больницах и так заморожены, а далее гендиректора под видом оптимизации расходов приостановят поставки оборудования и расходных материалов. Некоторые главы отделений уже жалуются на то, что не получают от ЦОЗ декларируемую технику. Так больницы постепенно будут искусственно доводить до ликвидации. Цена вопроса – земля, на которой стоят клиники. Расположена она в центре крупнейших городов страны, и будет как нельзя более удобна для застройки.

Сценарий 2. Если больницы не удастся ликвидировать, их попытаются передать в концессию, то есть в частное пользование некоему инвестору. О подобных планах руководство ЦОЗ говорит открыто. При условиях длительной концессии это, фактически, будет приватизация. Балансовую стоимость больниц на фоне текущих проблем в медучреждениях искусственно занизят. Так инвестору удастся сделать хороший доход, ведь лучшие больницы Украины достанутся ему практически бесплатно.

Сценарий 3. И последний сценарий наиболее мягкий и заготовлен на случай, если возникнут проблемы с реализацией первых двух. В нем ставка делается на страховые компании. Директор ЦОЗ собирается перевести железнодорожников на лечение в частные клиники по страховке. Значит, будет объявлен тендер. Контракт на десятки миллионов долларов на дороге не валяется и отдавать его можно только "своим". И здесь открывается широкое поле для злоупотреблений.

Белинская в прошлом руководила страховой компанией “Днепринмед” и владела 82% акций компании. Сеть усеяна жалобами ее клиентов, которым годами не выплачивают деньги.

Также директор ЦОЗ была членом правления страховой компании “Скифия”, против которой открыто уголовное дело. Следствие изучало связи между “Скифией” и страховыми “Престиж Груп” и “Макрос” в деле о пособничестве и об уклонении от оплаты налогов в особо крупных размерах. Компания, которой руководила Белинская, подозревается в перечислении финансов другим страховым.

Приближенные к Белинской компании в случае вероятной победы в конкурсе, в теории вполне могут направлять железнодорожников в клиники, связанные с ее ставленниками.

Если, к примеру, говорить о Днепре, то, вероятно, застрахованных железнодорожников будут направлять в учреждение, которым ранее руководил упомянутый нами Олег Постолов. Отзывы в интернете о "Клинике семейной медицины”, которая была то акционерным обществом, то медицинским центром, самые разные. Для железнодорожников приятного мало. Пациенты пишут о крайне низком уровне и сервиса, и профессионализма.





К слову, бенефициаром компании в 2018 году была указана фирма, зарегистрированная на Сейшельских островах, что может свидетельствовать о наличии схемы.





Тем временем в руководстве “УЗ” и в Министерстве инфраструктуры почему-то закрывают глаза и на прошлое Белинской и ее ставленников, и на откровенно лоббистские условия объявленного ею конкурса, и на неприкрытые планы наживы на железнодорожниках. Впрочем, источники в правительстве объясняют это просто – авторы схем сидят в Кабмине, в Мининфраструктуры, а Белинская – всего лишь исполнитель.

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