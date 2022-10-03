Вторая попытка: насколько реалистично вступление Украины в НАТО

30го сентября 2022 года произошло два знаменательных события: президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а Президент Украины Владимир Зеленский — заявку на членство в Северо-Атлантическом альянсе.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Это уже вторая попытка Киева стать членом НАТО. Первые шаги получить План действий к членству на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года провалились из-за позиции Германии и Франции. Комментарии разбирались, насколько реалистично вступление Украины в НАТО в условиях войны с Россией.

Можно ли ускоренно вступить в НАТО

Чтобы вступить в НАТО нужно получить одобрение со стороны всех участников организации. Сначала необходимо направить заявку в Североатлантический совет, которую рассмотрят представители стран-членов и примут решение как кандидату действовать дальше, чтобы добиться своей цели. По мнению аналитика Александры Брзозовски, решение о приеме в НАТО новых членов принимается исходя из того, насколько государство-кандидат соответствует стандартам НАТО в политической, военной и законодательной сферах и какой вклад способно привнести в обеспечение евроатлантической безопасности.



Ускоренное вступление в НАТО – это политическое выражение. Об ускоренном вступлении в НАТО говорят, когда политическая система, законодательство и вооруженные силы страны-кандидата давно соответствуют стандартам организации, а среди стран-членов не должно возникнуть долгих дискуссий и раздумий на счет нового расширения альянса. Сегодня в таком контексте речь идет о перспективе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Советник по вопросам внешней политики и безопасности финской партии "Национальная коалиция" Генри Ванханен считает, что Финляндия уже соответствует большинству стандартам и требованиям НАТО и потому может стать членом организации в ускоренном режиме. Подразделения финской армии совместимы с вооруженными силами стран-членов НАТО, и они могут принимать совместное участие в военных операциях. Впрочем, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции блокирует Турция.

Об ускоренном вступлении в НАТО говорят в отношении тех стран, которые представляют стратегически важное значение для укрепления евроатлантической безопасности. В 1995-1996 годах была популярна идея ускоренного вступления в НАТО стран Центральной и Восточной Европы, чтобы предотвратить укрепления в этих странах влияния Москвы, которое ослабело после окончания "холодной войны". В 1996 году при участии сенатора Джона Маккейна в Конгрессе США был разработан законопроект о внесении поправок в "Акт об участии в НАТО" 1994 года, чтобы создать правовые рамки для вступления в военный союз Албании, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Украины и не только. За исключением Украины и Молдовы все государства вступили в НАТО 1999-2009 годах.

Иногда ускорить процесс вступления в НАТО предлагают с помощью законодательных механизмов, которые помогают обойти проблемные вопросы, которые препятствуют членству. Аналитик Heritage Foundation Люк Коффи предложил для ускорения вступления Грузии в НАТО не распространять действие статьи 5 Устава организации о коллективной обороне на оккупированные Россией грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия и внести соответствующие поправки в статью 6, где указаны территории, которые находятся в зоне ответственности альянса. В противном случае, по мнению Коффи, вступление Грузии в НАТО означало бы автоматическое втягивание других стран-членов в вооруженный конфликт с РФ. В 2018 году данное предложение рассматривалось в парламенте Грузии, но так и осталось нереализованным.

Грузию, как и Украину, не взяли в НАТО после Бухарестского саммита 2008 года из опасений, что это не понравиться руководству РФ, с которой у альянса был консультативный орган. НАТО рассматривала РФ как своенравного соседа, с которым можно сотрудничать в различных сферах, и не видела в ней угрозу. Однако, времена изменились…

Каковы перспективы Украины в НАТО

Вышеперечисленные кейсы соответствуют ситуации, в которой оказалась Украина. В отличие от финских и шведских военнослужащих, бойцы ВСУ не только прошли трехмесячную подготовку по программам НАТО, но и успешно применили полученные знания на поле боя с российскими оккупантами. Украинские военные используют не только советское оружие, но образцы вооружений, соответствующих стандартам НАТО, включая РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javeline, беспилотники Switchblade, автоматические винтовки AR-15 и многое другое. В течение нескольких лет США поспособствуют полному переходу ВСУ на вооружения, соответствующие стандартам НАТО, начиная от техники и артиллерии, заканчивая стрелковым оружием.

В нынешних условиях членство Украины в НАТО поможет снизить угрозу применения Россией ядерного оружия, о которой так много говорят в Америке и Европе. Если Россия действительно ударит ядерными боеголовками по Киеву или другому городу, по атомной электростанции, а может по военному объекту, то последствия радиоактивного заражения коснуться наших натовских соседей. Другое дело, если Украина вступит в НАТО в кратчайшие сроки. В этом случае если Россия осмелиться применить ядерное оружие в Украине или организовать новые наступательные операции с использованием мобилизованных резервистов, то рискует оказаться втянутой в войну с более сильным и лучше подготовленным противником, в которой однозначно проиграет.

Безусловно, барьерами на пути к вступлению Украины в НАТО является наличие российских оккупационных войск на нашей территории, проблемы с территориальной целостностью, которые только усугубляются. Украина не соответствует всем стандартам членства в НАТО. Среди стран-членов нет единой позиции касательно вступления Украины в НАТО. Нашу заявку уже поддержали Чехия, Словакия, страны Балтии, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния. США придерживаются двойственной позиции – поддерживают евроатлантические устремления Украины, но не готовы дать нам зеленый свет в НАТО прямо сейчас. Германия, как и прежде настроена скептически. Венгрия еще до вторжения РФ обещала блокировать решения в НАТО по Украине.

Однако, де-факто страны-члены НАТО, итак, продолжительное время оказывают Украине военную помощь, которую можно было организовать в соответствии со статьей 5 Устава альянса. Сближение Украины и НАТО последних лет стало одной из причин для вторжения России 24 февраля. Вступление Украины в НАТО не означает, что страны-члены обязательно должны отправлять своих военных на поле боя. Перспективы вступления Украины в НАТО по-прежнему неоднозначны, но аргументов в пользу нашего членства прибавилось.

Зачем Зеленский подал заявку на членство в НАТО именно сейчас

Независимо от того, возьмут Украину в НАТО или нет в обозримом будущем, подачу заявки Зеленским стоит рассматривать как политический ответ на попытки РФ узаконить аннексию новых украинских земель и шантажировать нас ядерным оружием. На Банковой дали понять Кремлю, что ни о какой капитуляции, нейтралитете и прочем невыполнимом бреде, который рождают российские чиновники не может быть и речи. Зеленский дал понять российскому обществу, что Украина потеряна для них навсегда и кроме так сотрудничества с НАТО мы не рассматриваем для себя иного пути в сфере обеспечения безопасности.



Заявка в НАТО – это сигнал европейским и американским партнерам. Киев пытается добиться от Вашингтона и Брюсселя более решительных действий по усмирению России, если негласный мораторий на членство Украины в НАТО все еще действует. В связи с аннексией Луганска, Донецка, Мариуполя, Мелитополя и Херсона коллективному Западу стоит ужесточить антироссийские санкции, дать нам больше оружия и боеприпасов для окончательного разгрома россиян и освобождения всех своих земель, включая Крым.

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