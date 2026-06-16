Скандал с дипломатическим корпусом на Кипре: что известно об отставке Посла и фейковых "почетных консулах"

В июле 2025 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр был назначен Сергей Нежинский. Результатом его работы стала активная проукраинская позиция, открытие двух организаций от Всемирного конгресса украинцев, представительства Омбудсмена, системная работа по поддержке Кипром спецтрибунала и поддержка коалиции по возвращению похищенных детей. Однако Посол написал заявление на отставку, отметив, что "Министр иностранных дел Украины Сибига А. И. требует выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству".

Сергей Нежинский. Фото портал "Комментарии"

В МИД Украины назвали заявление Нежинского манипулятивным, пояснили, что еще раньше было внесено представление о его отзыве из-за неудовлетворительных результатов работы.

Издание "Экономическая правда" выяснило, что конфликт Посла и МИД начался еще в прошлом году. После назначения Послом Нежинский вскоре заявил, что разоблачил случаи, когда какие-то киприоты представлялись "почетными консулами Украины", не имея такого статуса, пишет издание. Один из таких случаев посол подчеркнул отдельно — речь идет о киприоте Христодулосе Эллинасе. Он еще в 2023 году действительно был номинирован на должность, но, не завершив процедуру, стал представляться новым статусом. И главное: посол заявил о халатности коллег.

В августе 2023 года, как сообщают расследователи, посол Украины на Кипре Руслан Нимчинский подал в Киев предложение назначить Христодулоса Эллинаса почетным консулом Украины. Уже на этом этапе, вероятно, возникли проблемы: Эллинас является кумом Немчинского, поскольку крестил его сына на Кипре в мае того же 2023 года. Это, отмечают журналисты, подтвердил сам господин Эллинас, заверив, что, по его убеждению, "это не создает никакого конфликта интересов".

Украинское законодательство по этому поводу, как пишет СМИ, оставляет неопределенность: кумов действительно нет в перечне "близких лиц", определенном законом о предотвращении коррупции, но в этом же законе предусмотрено, что дружеские отношения создают такой конфликт. Впрочем, финальное решение о назначении предыдущий посол и не принимал, оставив его на преемнике, который и заблокировал процесс.

Эллинас, по данным издания, действительно был осужден в прошлом в Греции: в далеком 2009 году первая инстанция присудила ему девять лет заключения из-за причастности, как тогда считал суд, к построению финансовой пирамиды, из-за которой пострадали более тысячи греческих инвесторов. Впрочем, приговор так и не вступил в силу.

В 2015 году апелляционный суд согласился снять с него основные обвинения и подтвердил только пособничество, присудив два года условно. Тогда, 11 лет назад, об этом много писали кипрские медиа , отмечая, в частности, что доказанное обвинение могло бы привести к реальному заключению, но коллегия судей единогласно решила, что Эллинас заслуживает смягченного приговора "из-за трех обстоятельств, а именно: его предыдущее безумие и его безнадежность". его добродетельное взаимодействие с греческим судом”.

Бывший Министр МИД Павел Климкин заявил:

"Если было уголовное дело, даже давно, и оно закончилось каким-то приговором – то, как правило, таких людей никто не берет на консульские должности. Более того, нельзя брать даже если есть обоснованное уголовное преследование еще без приговора. Даже если есть информация в социальных сетях".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в отставке, имеющий опыт во главе посольства в Египте, дипмиссии в Брюсселе и генконсульства в Канаде Андрей Веселовский отметил:

"Если были проблемы с законом, даже в прошлом — этого достаточно для "красной карточки" кандидату, сто процентов. Если чувствуешь хоть малейший намек на проблемы кандидата с законом, с законодателями или с административными органами — такой кандидат ни в коем случае не может быть почетным консулом".

Факт остается фактом, но справедливость, законность и достоинство Посла Нежинского, по сути, разоблачила неоднозначную ситуацию, которая может повлиять на имидж Украины. Ведь почетные консулы, как отмечает СМИ, назначаются для того, чтобы давать результат для государства и/или для украинских граждан за рубежом.

Общество украинцев из Украинского Дома в Пафосе, Представительница Омбудсмена по правам человека Елена Скалиодес, Пластуны, выступили с полной поддержкой Посла Украины с просьбой Президента Зеленского не подписывать заявление об увольнении, а привлечь виновных к ответственности.



