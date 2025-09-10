Последние события в Украине и Польше только подкрепляют эти опасения. Во вторник, 9 сентября, Польша объявила о закрытии границы с Беларусью в четверг в полночь по местному времени в связи с белорусскими военными учениями "Запад-2025". Кроме того, меры безопасности планирует усилить на границе и Литва. В Варшаве и Вильнюсе воспринимают их не только как тренировку, но и как потенциальную подготовку к провокациям.

На пороге третьей мировой: Европа между миром и глобальным конфликтом

Вадим Трюхан, СЕО международной консалтинговой компании и экс-дипломат, отмечает, что в странах Балтии и Польше воспринимают Лукашенко серьезно не столько как самостоятельную фигуру, сколько как инструмент в руках Кремля.

"В Восточной Европе, в частности в Польше и странах Балтии, уже начали серьезно воспринимать угрозы со стороны Беларуси. Мы знаем, что несколько лет подряд через Беларусь идут волны нелегальной миграции, организованные совместно с Россией. Они рассматривают учения, которые Беларусь проводит с Россией, как угрозу своей территориальной целостности. Возможны провокации: от проникновения ДРГ до других дестабилизирующих действий. Лукашенко не решится на прямой удар по Польше, но его могут использовать для таких провокаций. Путину крайне важно показать миру, что он не один, что у него есть союзники. Беларусь – его ближайший партнер, хоть и слабый."

Отдельным фактором риска является так называемый Сувалкский коридор – узкий участок территории между Беларусью и российским Калининградом. В случае конфликта контроль над этим коридором может позволить России отрезать страны Балтии от остальной части НАТО. Именно поэтому любые движения войск в этом районе вызывают пристальное внимание НАТО и соседей.

Политолог-международник, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь объясняет, что нынешние действия Польши и ее союзников следует рассматривать шире, чем просто реакцию на учения.

"Закрытие границ с Беларусью происходит не только в контексте совместных учений, но и в контексте того, что Путин находится в стратегическом тупике. Ему нужно искать выходы через эскалацию. Возвращение темы Сувалкского коридора в мировые медиа не случайно. В Польше вариант эскалации со стороны России или Беларуси рассматривается как вполне возможный, хотя и не стопроцентный".

В то же время мировое сообщество ищет пути для укрепления безопасности и создания новых систем гарантий. На саммите в Париже 26 стран договорились создать так называемую "reassurance force" – силу безопасности, которая будет развернута после завершения войны, чтобы гарантировать мир и стабильность в регионе. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет о тысячах военных, которые могут быть размещены на украинской территории. Однако эти обещания, как и предыдущие, в частности Будапештский меморандум, вызывают у общества и экспертов много вопросов.

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус напоминает, что Украина уже имеет горький опыт получения гарантий, которые остались только на бумаге.

"Украина имеет опыт различных гарантий, все вспоминают Будапештский меморандум. Но практика показала, что подобные гарантии, которые не поддержаны парламентами стран, которые их предоставляют, то есть не стали частью законодательства этих стран, – не работают. Хотя даже если они и будут частью законодательства, это также на 100% ничего не гарантирует. Поэтому лучшая гарантия безопасности Украины – это максимальное вооружение Сил безопасности и обороны. Речь идет об организованных программах на постоянной основе по обеспечению сил безопасности качественным вооружением. Это можно делать и сейчас, во время полномасштабной войны, и это нужно будет делать в случае достижения договоренностей о ее прекращении".

Ус также подчеркивает роль Соединенных Штатов, где сейчас у власти Дональд Трамп. Он отмечает, что Байден поддерживал Украину, но не решался на решительные шаги. Трамп, со своей стороны, непредсказуем: с одной стороны, менее склонен помогать Украине в привычном формате, с другой – может принять неожиданное решение. Например, привлечь частные военные компании или даже ввести ограниченный контингент войск. Такой сценарий, по словам эксперта, не обязательно принесет мир немедленно, но может существенно приблизить его.

Эксперты соглашаются, что нынешняя ситуация напоминает события начала 2022 года, когда именно после российско-белорусских учений началось полномасштабное вторжение России в Украину. Теперь Запад пытается действовать на опережение, поэтому НАТО усиливает свои восточные границы, а Польша и Литва укрепляют оборону и активно координируются с союзниками. А что касается Украины – она оказалась в водовороте геополитического шторма.

От решений, которые будут приняты в ближайшие дни, недели и месяцы, будет зависеть, удастся ли сдержать эскалацию и остановить Кремль. Ключевым фактором остается единство и готовность Запада не только говорить о поддержке, но и действовать. Ведь именно сейчас определяется, станет ли этот конфликт локальной войной или перерастет в глобальное столкновение, последствия которого почувствует весь мир.