Между двух огней: чем опасно для Украины сближение России и Китая

Вступивший 20 января в полномочия президента США Джо Байден считает Китай главным конкурентом Америки, а Россию – основным оппонентом и собирается продолжить политику сдерживания данных государств. В последние годы Запад беспокоит сближение Москвы и Пекина.



Россия и Китай. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В докладе "НАТО 2030: единство в новой эре", который может лечь в основу стратегии развития Североатлантического альянса на ближайшие десять лет, рекомендуется создать специальную группу по отслеживанию сотрудничества двух стран в военно-политической и технологической сфере, включая совместные операции по дезинформации и гибридные войны. В экспертной среде бытует мнение, что в обозримом будущем Китай и Россия создадут военный союз в качестве противовеса Западу и его азиатским партнерам. Украине такие перспективы грозят негативными последствиями.

Китайская угроза

В годы "холодной войны" в отношениях Москвы и Пекина наблюдался глубокий раскол из-за различий в идеологии, в экономической модели развития и конкуренции за лидерство в социалистическом мире. Даже со США отношения у Китая были лучше, чем с Советским Союзом. Китай заполонили американские компании. Пекин стал крупнейшим торгово-экономическим партнером Вашингтона. Однако, геополитическая ситуация изменилась. Сегодня растущая военная, экономическая и технологическая мощь Китая вызывает беспокойство в развитых странах Запада, Японии, Южной Корее.

Политический эксперт Андрей Мишин полагает, что проявлением "мягкой силы" может стать технологическое и экономическое поглощение оппонентов. Логистическая и инвестиционная глобальная инициатива "Один пояс, один путь", в которой участвует более 70 стран, включая Украину, поставки оборудования для сетей мобильной связи пятого поколения в страны-члены НАТО воспринимаются в США как инструмент геополитической экспансии Китая.

Поднебесная пытается установить контроль над транспортными маршрутами по всему миру, строя новые дороги, порты. Усиление зависимости от кредитов, инвестиций, технологического экспорта, покупка контрольных пакетов акций крупных градообразующих предприятий позволят Китаю не только контролировать отдельные отрасли экономики, но оказывать влияние на политические решения в других странах. C 2005 по 2019 годы китайские фирмы вложили 815,3 млрд долларов в инфраструктурные проекты за рубежом, 624,4 млрд долларов инвестиций в экономику США, Канады, европейских государств.

Пекин инвестирует в повышение мобильности своих вооруженных сил, развитие баллистических ракет, стратегической авиации, авианосцев, подлодок, чтобы добиться преимущества над США и НАТО на суше, на море и в воздухе. C 1999 по 2019 годы Китай увеличил расходы на оборону с 38 до 253,5 млрд долларов. В 2017 году Китай основал первую заграничную военную базу на территории восточноафриканской страны Джибути с выходом в Аденский залив. Поднебесная самовольно строит военные объекты на атоллах в Южно-Китайском море, чья принадлежность оспаривается Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, возводит искусственные острова, препятствует свободе международного судоходства. По мнению Мишина, в политбюро КНР растут воинственные настроения.

"В 2017 году руководство КНР поставило перед Народно-Освободительной Армией Китая две основные цели: завершить модернизацию к 2035 году и стать вооруженными силами "мирового класса" к 100-летию образования КНР в 2049 году. Сегодня по числу кораблей и подводных лодок Китай, насчитывающий 350 корпусов, опережает все другие страны (у США – 293). Поднебесная превращается в крупную военную державу, впервые активно заявляя об этом. 15 октября 2020 года председатель Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун, обращаясь к корпусу морской пехоты, напрямую заявил, что китайские военные должны быть готовы к военным столкновениям", – пояснил эксперт.

Согласно китайскому законодательству, иностранным компаниям приходится делиться интеллектуальной собственностью и коммерческими секретами в обмен на разрешение работать в КНР. По информации аналитиков Пола Голдштейна и Шэрона Дрисколла, Китай ежегодно крадет американской интеллектуальной собственности на сумму до 600 млрд долларов. Несмотря на это американские корпорации выступают за сближение США и Китая, желая извлечь материальную выгоду на китайском рынке. Нормализация отношений США и Китая наблюдалась со времен президентства Ричарда Никсона, а экс-президент Барак Обама даже предложил председателю КНР Си Цзиньпину основать форум "Большой двойки" и разделить ответственность за поддержание современного миропорядка. Однако, данным планам не суждено было сбыться.

Стратегия давления и сдерживания

США развязали торговую войну с Китаем в годы президентства Дональда Трампа. В Белом Доме рассчитывали с помощью увеличения импортных пошлин на китайскую продукцию добиться от Пекина освобождения американских компаний от передачи технологий и больше покупать американской продукции для преодоления проблемы торгового дефицита. Впрочем, Андрей Мишин считает, что изначально администрация Трампа действовала по заветам бывшего госсекретаря и советника президента США по вопросам нацбезопасности Генри Киссинджера, пыталась выстроить отношения с Россией и Китаем лучше, чем у них самих, что ни к чему не привело.

Бывший советник президента США, генерал Герберт Макмастер уверен, что Джо Байден окажет миру услугу, если продолжит придерживаться жесткого курса по отношению к Китаю, чье поведение становиться более агрессивным и наступательным. В 2020 году Китай вступил в пограничное столкновение с Индией в Гималаях, потопил вьетнамское рыболовецкое судно в Южно-Китайском море, проводил военные маневры с использованием авиации и флота вблизи Тайваня. Китайские власти проводят репрессии в отношении оппозиции в Гонконге, ущемляют права уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Макмастер считает, что команда Байдена сумеет внести коррективы в китайскую политику Трампа и будет сотрудничать с другими странами, в том числе в рамках регионального форума региональной безопасности "Квадритераль" (США, Австралия, Индия, Япония) для противодействия экспансии Китая.

Директор Национального университета Сингапурского института южноазиатских исследований Раджа Мохан считает, что Байден отойдет от политики одностороннего давления на Китай с помощью пошлин и восстановит систему альянсов, подорванных при Трампе, чтобы заставить Китай играть по правилам. Эксперт считает, что США в сдерживании Китая могут поддержать Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Таиланд, Филиппины, Индия, организация АСЕАН и ему придется находить точки соприкосновения с консервативными политическими силами в азиатских странах, которые выступают против засилья китайцев.

К сдерживанию Китая подключится НАТО, которая воспринимает активность Китая в мире как вызов для интересов стран-членов, намерена в ближайшее десятилетие противодействовать киберугрозам, гибридным войнам, кампаниям по дезинформации с его участием. Вряд ли стоит ожидать потепление в отношениях США и Китая в годы президентства Байдена.

Ответ из Поднебесной

Формирование США антикитайской коалиции будет подстегивать сближение Китая и России в военно-политической сфере. По мнению политического эксперта Андрея Мишина, в течение последних пяти лет китайское руководство обсуждает возможность заключения военных союзов и предоставления гарантий безопасности другим странам. Эксперт уверен, что в любом альянсе Китай претендует на роль старшего партнера. Роль младшего партнера подходит России, которая после агрессии на востоке Украины в 2014 находится в сложных отношениях со США и ЕС под гнетом экономических санкций.

"В перспективе с высокой долей вероятности можно прогнозировать переход Китая и России к прямым и скрытым (гибридным) совместным военным операциям. Представляется, что механизм реализации военно-политического альянса России и Китая будет значительно изящнее, чем формальное создание военного блока, на основе современной адаптации "Искусство войны" Сунь-цзы и хитроумной византийской политики, не раскрывая никаких точных параметров, но при этом все время угрожая миру, скрытно поглощая и разрушая технологическую и экономическую мощь своих противников" – считает Андрей Мишин.

Мишин также полагает, что Китай стал некой альтернативой ЕС для России после 2014 года.

"Благодаря масштабным проектам вроде строительства газопровода "Сила Сибири", запуска второй нитки нефтепровода Сковородино – Мохэ и проекта "Ямал СПГ" доля КНР в товарообороте РФ, по данным российской и китайской таможен, за неполное десятилетие увеличилась почти вдвое – с 10% в 2014 году до почти 20% в кризисном 2020 году. При этом, Россия в условиях санкций США и ЕС все более зависит от Китая в сфере стратегических технологий вроде систем связи пятого поколения. Перспективы новых санкций и соображения национальной безопасности делают китайские компании Huawei, Xiaomi и ZTE фаворитами. Если отношения России с ЕС и США продолжат ухудшаться, что вероятно, а роль Китая как торгового партнера и источника технологий для РФ будет расти, то через 10 лет у Пекина появятся мощные инструменты для давления на Москву" – констатировал собеседник.

По мнению эксперта, маркером формирования военного союза США и России является продажа китайским военным новейших образцов российских вооружений, как многоцелевые истребители Су-35, противоракетные комплексы С-400, совместные военные учения в Средиземном и Балтийском море, содействие Москвы в создании китайской системы предупреждения о ракетном нападении.

"В 2017 году Россия инициировала подписание трехлетней дорожной карты двустороннего военного сотрудничества с Китаем. Это может касаться сотрудничества в сфере стратегической ПРО, гиперзвуковых технологий и строительства атомных подлодок. В последний день 2020 года на сайте минобороны КНР размещено сообщение, что Китай намерен продвигать военное сотрудничество с Россией в 2021 году и содействовать его выходу на еще более качественный уровень", – уточнил Андрей Мишин.

Последствия для Украины

Украина окажется между двух огней в условиях противостояния США и их союзников с тандемом Китая и России и не сможет извлечь для себя никакой выгоды. По наблюдениям Андрея Мишина, Москва в течение последних пяти лет спекулирует сценарием сближения с Пекином в военной сфере. Эксперт допускает, что таким образом российское руководство шантажирует западных коллег перспективой оформления российско-китайского альянса, если они не смягчат санкции, введенные после аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины.

Отдельной проблемой профессор Мишин считает чрезмерную экономическую и технологическую зависимость от Китая, которая не может не настораживать США.

"Китайская Народная Республика по сообщению Таможенной службы Украины крупнейший торговый партнер нашей страны в 2020 году как по экспорту в Китай -7,1 млрд долл., так и по импорту в Украину — 8,3 млрд долл. Трудно даже предположить, каким бременем для Украины обернется авантюра с договором на поставку китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Вместе с тем, следует отметить и украинскую технологическую зависимость от Китая, к примеру, по результатам 3 квартала 2020 года доля китайских смартфонов на украинском рынке составляет почти 70%", – пояснил эксперт.

В таких условиях администрация Джо Байдена поставит команду Владимира Зеленского перед выбором, то ли он будет идти в фарватере внешней политики США и присоединиться к глобальной антикитайской коалиции и пожертвует выгодами, которые приносит сотрудничество с Поднебесной, то ли окажется в черном списке. Недовольство США вызвало сотрудничество Украинской госслужбой спецсвязи и защиты информации и китайской компании Huawei, планы продажи Китаю производителя авиадвигателей "Мотор Сич".

Украине придется определиться, либо придерживаться евроатлантического вектора развития и поддерживать внешнеполитические инициативы США и стран-членов НАТО, либо пытаться выстраивать прагматичные отношения с различными центрами силы без привязки к идеологии и интересам других стран, диверсифицировать импорт и экспорт, укреплять экономику и вооруженные силы, становиться самодостаточным региональным игроком, как поступили Турция и Азербайджан. Третьего пути нет.

Напомним, "Комментарии" перечислили, какие шаги России и Китая могут навредить Украине.

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