Расточительство украинского правительства во время войны: почему миллиарды идут на сериалы и горючее, а не на фронт

В то же время, международная помощь от Европейского Союза заблокирована из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по меньшей мере до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Эта ситуация заставляет задавать вопросы: правильно ли расставлены приоритеты власти в условиях войны?

Трата денег Кабмином

По данным агентства Bloomberg Украина рискует оказаться в критической финансовой ситуации уже к июню 2026 года. Анонимные украинские и иностранные чиновники, с которыми общались журналисты издания, утверждают, что имеющихся резервов хватит только на покрытие расходов на оборону в течение ближайших двух месяцев. Общая потребность в иностранной помощи на 2026 год достигает $52 млрд. Если транши не поступят, Национальный банк Украины может возобновить прямое кредитование Министерства финансов, что фактически означает печать денег и новую волну инфляции.

Глава НБУ Андрей Пышный прямо предупреждает: без внешних средств институт вынужден будет прибегнуть к такому шагу. Министр финансов Сергей Марченко, со своей стороны, выражает осторожный оптимизм и ожидает поступлений от ЕС "в ближайшее время". Однако реальность другая: ЕС отложил выплату кредита в 90 млрд евро из-за вето Венгрии. Орбан связывает разблокировку помощи с возобновлением транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", поврежденным в результате российских атак. Как отмечает Bloomberg, это вето является частью предвыборной кампании Орбана, пытающегося удержать власть на выборах в апреле.

Такая блокировка помощи происходит на фоне уже существующего дефицита бюджета. По оценкам экспертов, без внешнего финансирования государство не сможет полноценно финансировать армию, закупку дронов, систем противовоздушной обороны и выплаты военным. Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул: "Армия может столкнуться с недофинансированием".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупреждает о "финансовой трагедии" уже в апреле, если не будут приняты необходимые законы для разблокирования средств Международного валютного фонда. По его словам, политический кризис в парламенте тормозит реформы, а это оказывает непосредственное влияние на поступление денег.

"Страна на грани финансовой катастрофы. В 2025 году мы не выполнили 14 индикаторов (по программе кредитной поддержки ЕС) Ukraine Facility. И, в этой связи, мы не получили 3,9 млрд евро. Причем 300 млн из них сгорают полностью в первом квартале через несколько дней после", — отметил нардеп.

Гетманцев также предупредил о возможной потере $3,3 млрд от Всемирного банка из-за непринятия ключевых законов.

4 млрд грн на "Тысячу часов контента" в качестве примера выбрасывания на ветер бюджетных средств

Именно на этом фоне 26 марта Кабинет Министров утвердил инициированную президентом Владимиром Зеленским программу "1000 часов контента". Постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов" было принято для реализации инициативы, предусматривающей создание игровых и документальных фильмов, сериалов, анимации, музыки, перформативного и визуального искусства, а также контента для социальных сетей. Средства – почти 4 млрд грн - заложены в государственном бюджете на 2026 именно для Министерства культуры. Отбор проектов стартует уже 3 апреля и продлится до июня через открытые конкурсы на специальной платформе.

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная объясняет решение так: "Украинский культурный продукт формирует будущее страны – наши ценности, героев и то, какой Украина будет завтра. Инвестируя в культурный продукт сегодня, мы усиливаем защиту от враждебного информационного влияния". Заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская ранее называла программу "отдельной бюджетной программой", а саму инициативу – "тысячей часов украинского контента, за который не будет стыдно". Цель – создать альтернативу российскому контенту и сформировать сильную украинскую информационную среду. Программа должна стимулировать культурные индустрии, создавать рабочие места и развивать рынок.

Однако критики задают вопрос о целесообразности таких расходов именно сейчас. Еще во время презентации в комитете Верховной Рады в октябре 2025 года эксперты Detector Media отмечали: "Рекордные бюджеты на производство культурного контента во время полномасштабной войны никогда не предоставляются государством просто так". Журналисты спрашивают, не превратится ли грандиозная программа в "очередную зашквару" и хватит ли контроля качества контента, на который пойдут средства налогоплательщиков.

От телемарафона до "еБачка": как власть тратит миллиарды на другие "прихоти"

Подобные приоритеты прослеживаются и по другим направлениям. Национальный телемарафон Единые новости ежегодно получает из бюджета значительные суммы. На 2026 год в проекте госбюджета заложено 1,5 млрд гривен на производство контента для марафона. В общей сложности за неполные 4 года на эту программу потратили уже более 5,2 млрд грн. В 2025 году расходы достигли 847 млн. грн . всего за несколько месяцев, включая дополнительные соглашения на 109 млн. грн . в конце года. Власти объясняют это потребностью в едином информационном пространстве во время войны, но критики считают, что эти средства можно было бы направить на более насущные нужды.

Еще один пример – программа "Национальный кэшбек" на горючее, которую в народе уже окрестили "еБачком". Инициатива заработала 20 марта после поручения президента Владимира Зеленского. Украинцы получают компенсацию: 15 % на дизельное топливо, 10 % на бензин и 5 % на автогаз – до 1000 гривен в месяц на человека. По оценкам оппозиционных политиков, таких как бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, программа обходится бюджету около 20 млн грн ежедневно, то есть примерно 600 млн грн в месяц. Деньги выделяются правительственными решениями вне основной росписи бюджета. Критики отмечают, что поддержка недостаточно адресна: кэшбек получают и владельцы дорогих автомобилей, тогда как наиболее уязвимые слои населения могли бы получить прямые выплаты.

Отдельно стоит упомянуть программу "3000 км по Украине" от Укрзализныци. Запущенная в декабре 2025 года для жителей прифронтовых общин она позволяет бесплатно проехать до трех тысяч километров в непиковые периоды. На первый взгляд, программа не требует дополнительных миллиардов из бюджета — государство компенсирует перевозчику из-за предусмотренных субсидий на пассажирские перевозки. Однако в контексте всеобщей нехватки средств даже такие социальные инициативы воспринимаются как дополнительная нагрузка на государственные финансы, особенно когда железная дорога уже получает значительную поддержку.

Почему расточительство угрожает обороне государства

Чтобы понять масштаб проблемы, следует сравнить расходы в таблице ниже (данные на основе государственного бюджета и открытых источников за 2026 год):

Инициатива правительства Примерная стоимость (млрд грн) Назначение Программа "1000 часов контента" 4 Создание культурного контента Телемарафон "Единые новости" 1,5 Информационная поддержка во время войны Национальный кэшбек ("еБачок") около 7,2 (за год) Компенсация расходов на топливо

Эти цифры – лишь часть расходов, когда общий дефицит бюджета на 2026 год превышает $ 45 млрд без учета внешней помощи. В то же время, расходы на оборону, по словам Даниила Гетманцева, уже сейчас недофинансированы на сотни миллиардов гривен. Аналитики отмечают: во времена, когда каждая гривна на счету, приоритетом должна быть армия, а не культурные проекты или популистские кэшбеки. Инвестиции в контент и информационную безопасность важны для долгосрочной борьбы с российской пропагандой, но когда армия рискует остаться без дронов и зарплат, такие решения вызывают негодование в обществе.

Эксперты сходятся в одном: без быстрой разблокировки международной помощи и пересмотра внутренних расходов страна может оказаться перед выбором между социальными программами и выживанием на фронте. Поэтому многие украинцы сегодня спрашивают: не дороже ли обойдется государству нехватка денег на танки и артиллерию, чем отсутствие новых сериалов?



