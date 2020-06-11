Примеры для Авакова: министры МВД, ушедшие в отставку по собственному желанию

В свежем интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков сможет уволиться из Кабмина только после того, как поставит точку в деле об убийстве Павла Шеремета. До того вопрос об отставке министра поднимать в Офисе президента не будут. Главу МВД уже без всяких скидок можно назвать самым “долгоиграющим” министром в новейшей истории Украины. Придя к власти почти сразу же после бегства правительства Януковича в конце февраля 2014, Аваков остаётся в кресле главного силовика уже более 6 лет, и, судя по всему, покидать свое пост явно не намерен, несмотря на зашкаливающий рейтинг недоверия среди населения (74%) и провальную реформу полиции.



Полностью победить преступность пока ещё не удалось никому и проколов правоохранителей в мировой практике хватает, однако мало кто из глав МВД осмеливался сохранить портфель, имея в послужном списке хотя бы десятую часть “заслуг” Авакова. Этот материал “Комментариев” о тех, для кого честь своего мундира и ведомства оказались дороже места в Кабинете министров.

Отставка министра МВД: семейные обстоятельства

Добровольная подача в отставку в случае обвинений в кумовстве или “всплытия” грехов близких родственников – довольно распространённый сценарий для министра внутренних дел во многих странах. Но только не у нас. “Дело рюкзаков”, фигурантами которого выступали сыновья нынешнего главы МВД и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря благополучно закрыли по решению прокурора САП, а всю вину на себя взял харьковский предприниматель Владимир Иванов, в итоге получивший условный год лишения свободы.

Интересно, что несколькими годами ранее в Турции арест сыновей министра экономики Зафера Чаглаяна и министра МВД Муаммера Гюлера по делу о коррупции в государственном банке послужил безоговорочным поводом для написания рапорта об отставке. Оба отпрыска топ-чиновников попались в ходе масштабной операции “Большая взятка” Турецкому управлению по борьбе с финансовыми преступлениями в связи с подозрениями во взяточничестве при проведении государственных тендеров. Примеру турецкого коллеги в 2017 году последовал глава МВД Франции Брюно Ле Ру после скандала с двумя его несовершеннолетними дочерями, которых он, будучи ещё депутатом, пристроил к себе в помощницы. На государственной ниве две девочки смогли заработать 55 000 евро. Хотя сам Ру и оправдывался, отмечая, что весь процесс трудоустройства проходил в рамках законности, в отставку он всё же подал.

Отставка министра МВД: фактор карантина

Преемник ушедшего с поста министра МВД Турции Гюлера, Сулейман Сойлу, тоже просил уволить его по собственному желанию. Правда, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган просьбу не удовлетворил. Поводом для заявления послужила критика министра в отношении недавнего введения в стране 48-часового “коронавирусного” комендантского часа. Ограничительная мера была введена 11 апреля с 00:00 на территории всей провинции Зонгулдак, для жителей которой это стало полнейшей неожиданностью. О комендантском часе было объявлено всего за несколько часов до его введения, что спровоцировало огромные очереди в продуктовых магазинах. Именно Сойлу взял на себя всю вину за произошедшее. В наших реалиях вопросы кто будет отвечать за огромные очереди на украино-польской границе и астрономические поборы, когда за проезд в автобусе на расстояние в 200 метров с возвращающихся заробитчан брали по 350 грн, остаются риторическими.

Отставка министра МВД: резонансные убийства

Хватает в послужном списке нынешнего министра и резонансных убийств, так и оставшихся нераскрытыми. Даже если не сильно углубляться в этот вопрос, “шорт-лист” наберётся порядочный. Начиная от виновных в расстрелах во время февральских событий 2014 года и заканчивая целой вереницей “глухарей” – делах о взорванных в своих автомобилях полковнике разведки Максиме Шаповале, полковнике СБУ Александре Хараберюше, журналисте Павле Шеремете, расстрелянном публицисте Олесе Бузине и экс-депутате Госдумы РФ Денисе Вороненкове, а также смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк. Само собой, несмотря на все заявления о том, что следствие уже на верном пути, виновные так и не были найдены и наказаны.

Два года назад министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк не стал коллекционировать в своём послужном списке резонансные убийства и подал в отставку почти сразу же после гибели журналиста-расследователя Яна Кучака, вызвавшей политический кризис и многотысячные протесты в Братиславе. 27-летний Кучак и его невеста были застрелены в своем доме. Незадолго до этого журналист работал над статьей о мошенничестве властей со средствами, выделяемыми стране Европейским Союзом, и возможной причастности к этому итальянской преступной группировки ндрангета. Событие спровоцировало отставку не только главы МВД. Вместе с ним “полетели головы” премьер-министра Роберта Фицо и его помощницы, экс-топ-модели Марии Тросковой, главы полиции Тибора Гаспара, секретаря Совета безопасности Вилиама Джассена и министра культуры Марека Мадарича. В апреле этого года убийца Кучака был приговорён к 23 годам заключения. Им оказался бывший военный Мирослав Марчек. Заказчиков хладнокровного расстрела, заплативших за контракт на убийство 70 тыс. евро пока не нашли.

В июле 2019 года в отставку подал ещё один министр МВД – главный силовик Румынии Николай Мога, успевший пробыть на должности всего 6 дней. Рапорт последовал после задержания в румынском городе Каракале 57-летнего мужчины, в машине которого была найдена бочка с человеческими останками. Жертвами зверского убийства стали два человека. При этом одна из них – 15-летняя девушка – накануне своей смерти трижды безрезультатно звонила в полицию с заявлением об изнасиловании и мольбой о помощи. Полиции понадобилось почти сутки чтобы найти подростка, но к тому времени она уже была мертва. В связи с разгоревшимися протестами Мога анонсировал увольнение виновных сотрудников ведомства и сам покинул пост ради сохранения авторитета министерства.

Отставка министра МВД: ответ за подчиненных

Несмотря на все попытки замминистра МВД Антона Геращенко оправдать своего шефа в связи с недавними событиями в Кагарлыке, где полицейские избили и изнасиловали свидетельницу, преступление, совершенное представителями правоохранительных органов – достаточно веский повод для подписания министром МВД рапорта об отставке. Во всяком случае, после событий в татарстанском ОВД “Дальний” министр местного МВД Асгат Сафаров поступил именно так. Скандал разразился из-за смерти неоднократно судимого Сергея Назарова, который был задержан полицейскими, а затем избит и изнасилован бутылкой из-под шампанского на территории отделения.

Тем временем список “достижений” отечественных правоохранительных органов будет неполным если не добавить к Кагарлыку ещё двух застреленных детей (5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого и 17-летнего Михаила Медведева), задержанную в начале июня преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда, а также присутствие в органах таких сомнительных кадров, как, например, Евгений Дейдей, который был осуждён за разбойное нападение. В 2012 году он вместе с подельником занимался грабежами с использованием огнестрельного оружия на улицах вечерней Одессы, за что был приговорён к 5 годам лишения свободы. Практически сразу после Революции достоинства дело о “подвигах” Дейдея загадочным образом исчезло из архива Суворовского райсуда, а сам он прошёл в Верховную Раду от партии “Народный фронт”, о чём пишет в своём блоге журналист Владимир Бойко. Сегодня Дейдей – координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины. Дела у него идут хорошо. Поговаривают, что его нигде не работающая супруга недавно приобрела элитное авто Maserati Quattroporte.

Как не вспомнить к слову, что, например, в 2015 году глава МВД Грузии Александр Чикаидзе добровольно отказался от портфеля министра из-за одних только обвинений в покрытии участников преступления.

Причиной для отставки министра в странах ЕС может быть даже неосторожное обращение полицейского с оружием и вовсе смешное по сравнению с инцидентом в Княжичах, где при невыясненных до конца обстоятельствах погибло пятеро правоохранителей, вступивших друг с другом в перестрелку. Так, в ноябре 2015 года рапорт об увольнении подал глава МВД Литвы Саулюс Сквернялис. Поводом послужил скандал, связанный с терактами в Париже и автоматами, выданными после них литовским полицейским. Один из правоохранителей ранил по неосторожности бездомного, а у второго табельный АК-47 был отобран психически неуравновешенным жителем Вильнюса. На поиски оружия и его похитителя отправили более 3000 полицейских, тогда как сам Сквернялис, если верить словам спикера парламента Лореты Граужинене, мирно спал у себя дома.

Отставка министра МВД: вина за теракты

В июле 2016 в отставку из-за масштабных терактов в Багдаде подал министр внутренних дел Ирака Мухаммад Габбана. В результате взрывов, ответственность за которые взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”, погибло не менее 180 человек. Эти события стали самыми кровавыми с самого начала военной операции под руководством США в 2003 году.

К счастью, настолько масштабных трагедий на подконтрольной Украине территории не происходило, однако статистика точечных террористических атак достаточно высока. Так, только по официальным данным, с 2014 по 2017 годы в Украине было зарегистрировано 5804 уголовных дел по статье "террористический акт". Или в среднем – 129 террористических атак ежемесячно. При этом одна из самых громких – взрыв и беспорядки у стен Верховной Рады 31 августа 2015 года, в результате которых погибли четыре бойца Нацгвардии и ещё 157 человек получили телесные повреждения – даже при наличии видео происходящего так и осталась безнаказанной. Сам Аваков недвусмысленно намекал на причастность “Свободы”, но судебные заседания благодаря присутствию в зале сторонников основных подозреваемых – бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка и его друга Сергея Крайняка из "Карпатской Сичи" – больше напоминали фарс.

Уход глав МВД по собственному желанию – далеко не редкость и министры оставляют свое кресло по совершенно разным причинам. Это и отставка в знак солидарности с уходящим правительством, и масштабные лесные пожары с жертвами, и сексуальные скандалы, и даже массовые заражения полицейских коронавирусом. Остаётся надеяться, что нынешний министр МВД Украины под обещанием уйти “неожиданно и в нужный момент” не имел в виду сбор полной коллекции всех возможных вариантов “залётов” своих зарубежных коллег.

Ранее “Комментарии” попробовали разобраться, что из обещанного удалось (или не удалось) выполнить бывшей звезде “95 квартала” Владимиру Зеленскому за 365 дней управления государством.



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