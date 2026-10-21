ЗМІ: Шабунін був агітатором колаборантки Монтян і з того часу, ймовірно, не змінився

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін був одним з агітаторів колаборантки Тетяни Монтян на парламентських виборах 2012 року, а сам ЦПК підтримував начальника служби безпеки “Укренерго” Сергія Тоцького, в якого є паспорт та ІПН РФ.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Про це варто памʼятати, якщо хтось планує дослухатися до порад Шабуніна, пишуть “Українські новини”.

Журналісти зазначили, що в Донецьку на півтора року у в’язницю відправили Тетяну Монтян, яка після початку російсько-української війни стала на бік Росії, працювала на путінську пропаганду та проти якої в Україні відкрито кримінальні провадження.

“На парламентських виборах 2012 року Монтян балотувалася в київському окрузі №212, де від Об’єднаної опозиції йшов Віталій Ярема. Монтян вже тоді сиділа на грошах соратника Януковича Клюєва і впроваджувала “руській мір” в Україні аж гай шумів. А одним з агітаторів колаборантки був… нинішній голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він завзято агітував за неї і не міг не знати, що це – російська консерва”, — йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначає: за роки, що минули з того часу, Шабунін, ймовірно, не змінився.

“Перш ніж дослухатися до порад Шабуніна, варто згадати, як він агітував за колаборантку Монтян на виборах до Ради. Він і зараз наполегливо розповідає, кого призначати, кого звільняти, кому довіряти правоохоронні й антикорупційні інституції та які рішення повинна ухвалювати Україна”, — застерігають журналісти.

Згадує видання і про інші “рекомендації” голови ЦПК.

“Українці вже бачили подібне і з його кадровими рекомендаціями щодо Генпрокуратури у 2019-му, і Міністерства оборони пізніше: спочатку — активна підтримка кандидата, намагання переконати всіх навколо у правильності вибору, а згодом — відмова від своїх слів на користь когось іншого. Тільки держава вже не може відмотати заподіяну шкоду. Поки суспільство буде слухати шабунінів, такі як колаборантка Монтян будуть пролазити у владу”, — пише ЗМІ.

Якби Шабунін переконав свого часу виборців обрати Монтян, на одного російського агента у парламенті стало б більше, зазначають журналісти.

“Тому щоразу, коли Шабунін сьогодні говорить: “Ось цю людину треба призначити”, “цю реформу треба провести саме так”, “цю вимогу партнерів треба виконати без дискусії”, — одразу згадується його агітація за Монтян”, — йдеться у повідомленні.

Також видання нагадало про ще одну скандальну історію з “російським слідом”, повʼязану з Центром протидії корупції. Так, правоохоронці раніше вручили підозру начальнику служби безпеки “Укренерго” Сергію Тоцькому, пише ЗМІ. Він проходить по справі про закупівлю за державні кошти бронежилетів у наперед визначеної компанії. За даними журналістів, Тоцький має чинний російський паспорт, ІПН та відвідував окупований Крим. Але є інформація, що попри це його підтримували ЦПК та активіст Юрій Ніколов.

“Представники ЦПК навіть в суд ходили на розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Тоцького”, — підсумувало видання.