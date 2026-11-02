ЗМІ: нардеп Гетманцев заявив, що ЦПК Шабуніна не сплатив майже 23 млн грн податків з початку повномасштабної війни

У 2025 році ЦПК Шабуніна недоплатив до бюджету 5,96 млн грн, а з початку повномасштабної війни — 22,6 млн грн. У схемі могло бути залучено 199 ФОПів на єдиному податку.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Про це зазначив Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев, пишуть “Українські новини”.

“ЦПК недоплатив до бюджету із використанням схеми зарплатних ФОПів тільки у 2025 році 5,96 млн грн, а Віталій Шабунін особисто – 352,8 тис. грн. Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?” — зазначив нардеп.

Загалом, як пише ЗМІ, голова фінансового комітету парламенту зауважив, що для цього з вересня 2022 року ЦПК задіяв рахунки 199 ФОПів на єдиному податку.

“Ми роками боремося із недоброчесним бізнесом, який сплачує тіньові зарплати через ФОПів. Але тут хоча б мотивація зрозуміла — забезпечити додаткові переваги перед конкурентом, мінімізувати витрати і таке інше. А тут які мотиви, крім жадібного бажання отримувати більше грошей за рахунок недоотримання їх армією?” — наголосив він.

Народний депутат, зазначає видання, поставив низку запитань до антикорупціонерів щодо їхньої позиції та ставлення до цього донорів Центру протидії корупції.

“Віталій Шабунін і Дарина Каленюк голосно та безкомпромісно виступають за вічний антикор і вічну війну, отримує фінансування з-за кордону від міжнародних донорів. Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку? Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори? Чи ухилення від оподаткування з метою особистого збагачення – не та ж сама корупція, з якою борються активісти?” — підсумував Гетманцев.

Видання нагадало, що раніше ветеран російсько-української війни Володимир Бойко, ЦПК освоїв за роки повномасштабної війни 188 млн грн. Голова Центру Шабунін понад чотири роки рахувався на службі у ЗСУ, а згодом “списався” з неї через погіршення здоровʼя. Він, за інформацією Бойка, лише за час ймовірно фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть “бойових”.