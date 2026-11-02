ЗМІ: нардеп Гетманцев заявив, що ЦПК Шабуніна не сплатив майже 23 млн грн податків з початку повномасштабної війни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У 2025 році ЦПК Шабуніна недоплатив до бюджету 5,96 млн грн, а з початку повномасштабної війни — 22,6 млн грн. У схемі могло бути залучено 199 ФОПів на єдиному податку.
Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел
Про це зазначив Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев, пишуть “Українські новини”.
Загалом, як пише ЗМІ, голова фінансового комітету парламенту зауважив, що для цього з вересня 2022 року ЦПК задіяв рахунки 199 ФОПів на єдиному податку.
Народний депутат, зазначає видання, поставив низку запитань до антикорупціонерів щодо їхньої позиції та ставлення до цього донорів Центру протидії корупції.
Видання нагадало, що раніше ветеран російсько-української війни Володимир Бойко, ЦПК освоїв за роки повномасштабної війни 188 млн грн. Голова Центру Шабунін понад чотири роки рахувався на службі у ЗСУ, а згодом “списався” з неї через погіршення здоровʼя. Він, за інформацією Бойка, лише за час ймовірно фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть “бойових”.