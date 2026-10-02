ЗМІ: Чому депутатці Костюшко з Житомирщини можна інкримінувати держзраду та фінансування агресора

Діяльність депутатки Житомирської обласної ради Ірини Костюшко та підконтрольної їй групи компаній "Зоря Агро груп", що здійснює свою діяльність в цьому регіоні викликає питання.

Ірина Костюшко. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє “Уніан”, це могло б розцінюватися як елементи державної зради, пособництва країні-агресору і фінансування тероризму через співпрацю із російськими інвесторами. Журналісти пояснили, що йдеться про кошти, вкладені в аграрний бізнес Костюшко одним із фігурантів "списку Кремля" Данилом Хачатуровим, який незабаром, ймовірно, планує виводити інвестиції з України, що може вважатися прямим фінансуванням військової агресії.

Видання нагадує, що розслідування діяльності Костюшко ЗМІ публікують уже понад рік. За цей час стало відомо про наявність у неї російського паспорта, через що, ймовірно, її виключили з фракції "Солідарність" Блоку Петра Порошенка, а згодом і з групи фракції "Пропозиція".

Також відомо і про те, що кошти у "Зорю" вклав Данил Хачатуров із російської компанії "Росгосстрах". Також до керівництва агробізнесом увійшли його російські менеджери, наприклад, Зураб Гелашвілі, які з Москви керували страховим бізнесом – українською компанією "Провідна". ЇЇ мали вивести зі страхового ринку, а гроші — перевкласти в агросектор. Костюшко, маючи російські корені і громадянство, змогла "продати" Хачатурову та його менеджменту свої компанії з групи "Зоря Агро Груп", пише ЗМІ.

В результаті в 2022-2023 роках, як зазначають журналісти, уже після початку повномасштабного вторгнення, через кіпрську прокладку Amagere Holdings в низку українських бізнесів Костюшко було влито близько 7 млн дол. Таким чином росіяни успішно "припаркували" тут свій капітал. Звʼязок із фірмами росіян Костюшко підтвердила в свіжих деклараціях, пише видання.

У звітності кіпрської фірми, яку публікували українські розслідувачі, було прямо вказано, що через Amagere також відбуваються інвестиції в інші кіпрські "прокладки", які займаються будівельними проектами "Росгосстраху" – компанії РГС Недвижимость – в Сочі, Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Москві. Навіть зараз, коли російські звʼязки Костюшко і її компаній детально викрито, директором Amagere залишається Деметра Ставріноу. Це, за даними журналістів, кіпрська юристка, яка, проте, є також директоркою в низці повʼязаних із підсанкційним "Альфа-банком" і його власниками бізнесах, щодо яких Україна запровадила санкції. Сам Данил Хачатуров є багаторічним клієнтом "Альфа-банку". ЗМІ зазначає, що Хачатуров збирається виводити інвестиції з житомирського агробізнесу, що поставить під загрозу весь бізнес, яким формально управляє Костюшко.

У статті відзначається, що "численні кримінальні справи, якими рясніють реєстри зі згадками назв компаній зі складу "Зоря Агро Груп" та дотичних бізнесів, вказують на те, що в своїй підприємницькій стратегії Ірина Костюшко, найімовірніше, орієнтується на "кращі практики" з півночі, де ухилення від сплати податків, різноманітні схеми легалізації майна є явищем більш звичним, ніж законослухняне ведення підприємництва".

"За останні кілька років бізнес Костюшко став фігурантом кількох справ про незаконне заволодіння землями громади шляхом застосування шахрайських оборудок, про участь в схемах поставки "чорного" зерна за кордон (без сплати мит і податків, за фіктивними документами); про участь в схемах фіктивної здачі в оренду земельних ділянок задля формування підставних пакетів документів. Про "відродження колгоспів" – реабілітацію старих організаційних форм колективних підприємств з метою заволодіння землями місцевих громад, зокрема, громади Коростеня; про незаконну вирубку лісів на ділянках, що були незаконно отримані від попередніх схем. В одному із кримінальних проваджень йдеться про можливий арешт активів компаній групи "Зоря" на понад 250 млн грн. А за іншими – про притягнення до відповідальності на строки від 3 до 12 років увʼязнення", — додають у виданні.

Журналісти зазначають, що подальше зволікання із притягненням до відповідальності та припинення діяльності з фінансування держави-агресора мало б стати сигналом і для інших підприємців-"ждунів", які попри розпал повномасштабного вторгнення Росії, продовжують торгувати або в інший спосіб взаємодіяти з агресором.

“Адже йдеться насамперед про захист та укріплення в першу чергу обороноздатності країни. Через припинення фінансування економіки ворога та виявлення зрадників країни", — резюмує видання.



