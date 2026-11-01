"За кожною зрадою України стоять конкретні прізвища": ексгенпрокурор Луценко про стан захисту енергообʼєктів

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Сергій Кречмаровський
Захисні споруди на низці енергетичних обʼєктів Київської області готові не більше як на 15-35%, при цьому на багатьох знайдено численні порушення. Будівництво здійснюють компанії, ймовірно наближені до колишнього голови Київської обласної військової адміністрації, а нині міністра відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.
Юрій Луценко. Фото з відкритих джерел
Про це в ефірі YouTube-каналу Lapin From Ukraine блогера і військовослужбовця Ігоря Лапіна заявив колишній генеральний прокурор і екснародний депутат Юрій Луценко, пише “Уніан”. Журналісти зазначають, що він, зокрема, продемонстрував частину матеріалів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається вивченням питання підготовки регіонів до зими та захисними спорудами на обʼєктах енергетики. Представники комісії, за словами Луценка, нещодавно відвідали відповідні локації на Київщині.
Луценко, як пише видання, озвучив низку виявлених дефектів, а також факти відсутності будівельників на майданчиках попри наближення строків здачі обʼєктів. За поточний незадовільний стан захисту енергетики, на думку ексгенпрокурора, повинен відповідати колишній голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, який ухвалював план стійкості регіону та брати участь в затвердженні підрядників на це будівництво.
Відповідно до раніше опублікованих в медіа матеріалів, йдеться, як зазначають журналісти, ймовірно, про ТОВ “Консалтинг-Буд” та його власницю Любомиру Кожушко, яка дійсно є фігуранткою кримінальних справ, а також дійсно отримала 15 контрактів на захист енергообʼєктів Київщини в 2026 році на загальну суму близько 1 млрд грн. Ще одна компанія – ТОВ “Ю.Бі.Сі.”, яка отримала решту контрактів, також фігурує у кримінальних провадженнях щодо завищення цін на будівництвах за державним замовленням. Кожушко дійсно раніше працювала в Апараті Верховної Ради. Вона фігурувала в кримінальному провадженні НАБУ щодо розкрадання коштів на закупівлі дронів Держспецзвʼязком.
Колишній генеральний прокурор розкритикував підхід, згідно із яким замовники будівництва розраховують, що їхні обʼєкти будуть зруйновані до завершення процесу, аби неможливо було зʼясувати реальних обсягів здійсненої роботи.
На його думку, в. о. Генерального прокурора Антон Ковальський мав би взяти на особистий контроль перевірку стану готовності захисних споруд для обʼєктів енергетики в Київській області.