"За кожною зрадою України стоять конкретні прізвища": ексгенпрокурор Луценко про стан захисту енергообʼєктів

Захисні споруди на низці енергетичних обʼєктів Київської області готові не більше як на 15-35%, при цьому на багатьох знайдено численні порушення. Будівництво здійснюють компанії, ймовірно наближені до колишнього голови Київської обласної військової адміністрації, а нині міністра відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Юрій Луценко. Фото з відкритих джерел

Про це в ефірі YouTube-каналу Lapin From Ukraine блогера і військовослужбовця Ігоря Лапіна заявив колишній генеральний прокурор і екснародний депутат Юрій Луценко, пише “Уніан”. Журналісти зазначають, що він, зокрема, продемонстрував частину матеріалів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка займається вивченням питання підготовки регіонів до зими та захисними спорудами на обʼєктах енергетики. Представники комісії, за словами Луценка, нещодавно відвідали відповідні локації на Київщині.

Луценко, як пише видання, озвучив низку виявлених дефектів, а також факти відсутності будівельників на майданчиках попри наближення строків здачі обʼєктів. За поточний незадовільний стан захисту енергетики, на думку ексгенпрокурора, повинен відповідати колишній голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, який ухвалював план стійкості регіону та брати участь в затвердженні підрядників на це будівництво.

“Саме він підписував угоди на всі ці об'єкти без тендерів за власним рішенням і ми бачимо результат такої роботи. 1,8 млрд отримало дві фірми, які він вибрав без конкурсу. Ці фірми пов'язані, як свідчать матеріали кримінальної справи, із колишньою працівницею Апарату Верховної Ради України”, — цитує видання Луценко.

Відповідно до раніше опублікованих в медіа матеріалів, йдеться, як зазначають журналісти, ймовірно, про ТОВ “Консалтинг-Буд” та його власницю Любомиру Кожушко, яка дійсно є фігуранткою кримінальних справ, а також дійсно отримала 15 контрактів на захист енергообʼєктів Київщини в 2026 році на загальну суму близько 1 млрд грн. Ще одна компанія – ТОВ “Ю.Бі.Сі.”, яка отримала решту контрактів, також фігурує у кримінальних провадженнях щодо завищення цін на будівництвах за державним замовленням. Кожушко дійсно раніше працювала в Апараті Верховної Ради. Вона фігурувала в кримінальному провадженні НАБУ щодо розкрадання коштів на закупівлі дронів Держспецзвʼязком.

“Правоохоронці, які мені про це розповідають, кажуть, що ти ж розумієш, що це не може бути такі обсяги принести просто рядовий співробітник Апарату Верховної Ради. За нею стоять набагато потужніші особи. Дехто навіть вважає, що це може бути керівництво Верховної Ради”, — додав Луценко.

Колишній генеральний прокурор розкритикував підхід, згідно із яким замовники будівництва розраховують, що їхні обʼєкти будуть зруйновані до завершення процесу, аби неможливо було зʼясувати реальних обсягів здійсненої роботи.

“Вони сидять просто, рахують бабки і моляться, щоб "Шахед" прилетів на той об'єкт, який вони не збудували. Потім вони пишуть акт, що захисна система була складена 90%, але, на жаль, знищена. І це весь їхній розрахунок. Тому зараз потрібно зробити натупне: виїзна експертиза, яка фіксує стан виконання робіт, фіксує ціни матеріалів, фіксує отримання авансів і графіки, предʼявляє спочатку службову недбалість, а потім виходить на розкрадання. Якщо пропустити цей етап і згадати про це десь в квітні наступного року, то все спишуть на ворога”, — вважає Луценко.

На його думку, в. о. Генерального прокурора Антон Ковальський мав би взяти на особистий контроль перевірку стану готовності захисних споруд для обʼєктів енергетики в Київській області.

“За кожною зрадою України – а будь-яке розкрадання і некомпетентність під час війни є носить ознаки саме такого діяння – стоять конкретні прізвища. І стоїть питання виживання мільйонів людей. І мені здається, що зараз слово за виконуючим обов'язки Генерального прокурора. Пане Ковальський, у нас проблеми. Якщо це взяти під особистий контроль керівника офісу Генерального прокурора, то це може бути хорошим лакмусовим папірцем про дії здатність системи”, — сказав Юрій Луценко.