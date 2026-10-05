З крісла прем'єра України в члени Держдуми РФ: що відомо про бізнес та зв'язки ексглави НБУ Сергія Арбузова

Хоча багато чиновників та бізнесменів уже роками перебувають за межами України, вони не закривають бізнес і підтримують контакти з людьми, які можуть представляти їхні інтереси. І в цьому, ймовірно, найбільш щасливим є один із наближених до “Сім'ї” Віктора Януковича, ексглава НБУ, член Кабміну і навіть колишній його голова, Сергій Геннадійович Арбузов. Пояснюється це тим, що його інтереси завжди представляла найближча людина — мати Валентина Арбузова, яка зробила сина тим, ким він є. А став він нещодавно членом Державної Думи РФ.

Сергій Арбузов. Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” вирішив розібратися – які активи, фінансові і не тільки, має в Україні новоспечений депутат російського парламенту, і чи може це йому якось допомогти.

Все завдяки мамі – як до Сергія Арбузова прийшов успіх

До 40 років Сергій Арбузов, уродженець Донецька, був невідомий в Україні, а у вересні 2010 року був призначений першим заступником голови Національного банку України. Вже за три місяці він отримав посаду голови НБУ, змінивши Володимира Стельмаха.

У грудні 2012 року Арбузов отримав нову посаду – першого віцепрем'єра, тож його стали називати кандидатом у нові прем'єр-міністри замість Миколи Азарова, і його справді призначили, щоправда, всього на місяць – до лютого 2014 року після розгону Майдану. Після цього виїхав з України до Росії, де спільно з ще низкою політиків з України зайнявся бізнесом, про що стало відомо у 2024 році. У вересні 2026 року з'явилась інформація, що Сергій Арбузов отримав місце в Державній Думі від партії "Справедлива Росія".

Всіма своїми успіхами в Україні, як повідомляли "Коментарі", Арбузов завдячує мамі – Валентині Арбузовій, яка у квітні 2009 року очолила правління ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". За фінустановою швидко закріпилася слава "кишенькового" банку сина тодішнього президента України Олександра Януковича. У банку обслуговувалося багато держустанов, а сама фінустанова здобувала перемоги в тендерах на надання банківських послуг для держпідприємств. Наприклад, Одеська залізниця взяла в 2013 році у банку доларові кредити на 55 млн грн. Усього ж за даними аналітичного сервісу YouControl з 2011 по 2014 роки "Всеукраїнський банк розвитку" отримав від держтендерів 594 млн грн, або за тодішнім курсом близько 74,5 млн дол.

Скільки всього коштів отримав Сергій Арбузов завдяки протекції мами, яка, ймовірно, сприяла його призначенню на високі пости, невідомо, але в Україні в різний час інкримінували розкрадання:

- 117 млн грн під час створення телеканалу БТБ (Банківське телебачення);

- розтраті 220 млн грн із держбюджету у 2012-13 рр. створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Раз у раз з'являлася інформація про оголошення його в розшук по лінії Інтерполу, що періодично спростовувалося. У 2020 році ексчиновника було заочно заарештовано ВАКС України, а у квітні 2025 року потрапив під санкції РНБО на 10 років.

Був бізнес, а тепер кримінальні справи, але є довірені особи

Зазначимо, що санкції РНБО були введені проти персонально банкіра, тому що бізнесу в Україні офіційно Сергій Арбузов не має, що може виявитися спробою приховати правду.

Так, ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" або інакше "ВБР" (сфера діяльності – інші види грошового посередництва, статутний фонд – 567,5 млн грн) з 2021 року перебуває у стадії ліквідації, а кримінальне провадження №32019100110000006 говорить про внесення до компанії мільйонів доларів готівкою у 2013-му початку 2014 років. Наприклад, 24 лютого 2014 року на рахунок у банку було внесено 5 млн дол. готівкою і відомості про це до Держфінмоніторингу не надходили.

Але крім цієї "фінансової пральні" Валентина Арбузова керувала ТОВ "Роджерс-К" (сфера діяльності – управління фондами, статутний фонд – 155 млн грн), яке проходить по кримінальному провадженню № 420180000000000066. Згідно з версією слідства, компанія, яка мала тоді назву ТОВ "Компанія з управління активами "ВБР-Розвиток", як транзитна компанія використовувалася для легалізації та виведення коштів через "Всеукраїнський банк розвитку" 1,4 млрд грн. Так, у 2013-2014 роках на рахунки до "Всеукраїнського банку розвитку" відкриті різними компаніями вносилися мільйонні суми в доларах готівкою, право на які потім було переуступлено іншій компанії, а та вже вивела їх через "транзитні фірми", подібні до "Роджерс-К".

Зазначимо, що зараз "Роджерс-К" не перебуває на стадії ліквідації і за даними YouControl її офіційними власниками є громадяни Туркменістану Ішкузі Сейітмурадов та Умітджан Хайталієв. Однак реальним бенефіціаром ТОВ сервіс називає донеччанина Геннадія Поперечного. Зазначимо, що людина з такими ПІБ фігурує як "віцепрезидент Федерації автомобільного спорту ДНР".

Крім "Роджерс-К" Геннадій Поперечний вважається власником 100% ТОВ "Тіпікон А" (сфера діяльності – консультування з питань комерційної діяльності та управління, статутний фонд – 20,5 млн грн). Компанія також проходить у кримінальному провадженні № 42018000000000066 через яку з банку Олександра Януковича виводили 1,4 млрд грн.

Вже згаданий Ішкузі Сейітмурадов володіє або керує 10 фірмами, серед яких, наприклад, ТОВ "Перспективні будівельні технології" (сфера діяльності – оптова торгівля будматеріалами, статутний фонд – 50 000 грн). Її слід можна знайти у кримінальному провадженні №32018100070000024, у якому компанія згадується як можливо фіктивна фірма, чиї реквізити використовуються у схемах для ухилення від ПДВ шляхом оформлення "липових" комерційних угод.

За версією слідства все в тому ж кримінальному провадженні № 42018000000000066 для виведення коштів використовувалися компанії, оформлені на іноземних громадян. Тобто всі фірми, в яких числяться Ішкузі Сейітмурадов та Умітджан Хайталієв, може бути частиною невидимої фінансової імперії Сергія Арбузова в Україні, призначеній для незаконних фінансових схем, ухилення від податків та легалізації злочинних доходів.

Раніше мама, а тепер король обналу і голова Офісу президента України?

Для того, щоб займатися ймовірно незаконними схемами в Україні традиційно потрібен хороший “дах” у банківських, правоохоронних та політичних колах, причому з останнім найкраще. Однак після зміни влади таку підтримку Сергій Арбузов явно втратив хоч і далеко не відразу.

Так, у 2017 році було скасовано арешт будинку Валентини Арбузової, а у 2018-му те саме сталося з нерухомістю батька Сергія Арбузова – Геннадія. Однак після 2022 року ці часи минули – у квітні 2024 року Дарницький районний суд Києва відмовився відкривати провадження за позовом Валентини Арбузової про скасування арешту її нерухомості до Спеціалізованої прокуратури України.

Водночас, в Інтернеті помітили взаємозв'язок між нині ліквідованим "Фідобанком", чий убитий у січні власник Олександр Адарич вважався другом Сергія Арбузова та голови Офісу президента України Кирила Буданова.

Так, причиною банкрутства банку стало виведення з нього коштів через "Максимус Ессетс", від якого вони потрапили до ТОВ "Едельмар". Як стверджують автори версії взаємозв'язку з Кирилом Будановим, у момент угоди ТОВ володів житель Запоріжжя Іван Руденко, йому ж належала ще низка фірм, директором однієї з них, "Рост-Інвестмент", був Денис Гринюк, який також виступав директором ряду комерційних структур, які належали бізнесменові В'ячеславу Стрєлковському.

Останній отримав в Україні репутацію "короля обналу", за що потрапив під санкції, а у травні 2025 року БЕБ передало до суду справу стосовно нього. Але головне, нинішній голова ОП України Кирило Буданов проживав у будинку в селі Хотів, який належить колишній дружині бізнесмена, Діані Стрєлковській.

Зазначимо, що за даними аналітичного сервісу YouControl дійсно, Іван Руденко був власником ТОВ "Едельмар" (сфера діяльності – діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, статутний фонд – 4000 грн), який згадується у справі про розкрадання з Фідобанку, як і був співзасновником ТОВ "Рост-Інвестмент". Директором і співвласником останнього справді був Денис Гринюк.

Зазначимо, що з червня 2026 року Денис Гринюк є власником 100% ТОВ "Дітранс" (сфера діяльності – оптова торгівля напоями, статутний фонд – 3000 грн), яке до квітня 2021 року за даними сервісу OpenDataBot належало В'ячеславу Стрєлковському. Після цього до серпня 2022 року його директором була Діана Стрєлковська. При цьому сама компанія фігурує у низці кримінальних розслідувань як учасник схем ухилення від податків в особливо великих розмірах.

Зазначимо, що якщо інтереси Сергія Арбузова в Україні збереглися та зосереджені у сфері махінацій з податками та надання послуг з ухилення від них, то альянс саме з В'ячеславом Стрєлковським видається найбільш правильним. Це і союз із "професіоналом" у цій сфері, який має досвід та ресурси для роботи, а також можливу підтримку в особі голови ОП Кирила Буданова.

Втім, об'єктивних доказів на користь такого союзу, крім непрямого зв'язку з деякими компаніями та людьми з орбіти В'ячеслава Стрєлковського все ж таки немає.

Лобіюватиме бізнес – свій і Медведчука у Держдумі

Зауважимо, що керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає, що партію "Справедлива Росія" спонсорує екснардеп України Віктор Медведчук, який провів Сергія Арбузова до російського парламенту. Як вважає експерт, Медведчук має намір використати ексглаву НБУ в Росії як лобіста для свого вугільного та іншого бізнесу в окупованих регіонах України, зокрема Криму. Тим більше, що сам Сергій Арбузов за допомогою кіпрської Prontoservus Limited через ще одну кіпрську фірму BS Chukchi Investments отримує роялті від продажу вугілля з родовища Амаам Берингівського кам'яновугільного басейну на Чукотці.

Водночас, як повідомляли "Коментарі", в Україні у Віктора Медведчука залишилися фінансові інтереси, які представляє бізнесмен Олександр Спектор.



