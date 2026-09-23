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Військові уже не стримують обурення: в Раді пояснили, чим шоковані захисники

Народний депутат Горбенко розповів про настрої військових щодо корупціонерів під час війни

23 вересня 2026, 20:17
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Кречмаровская Наталия

Масштаби корупції в Україні шокують, особливо ганебним це явище виглядає під час війни. Військових обурює не тільки факт розкрадання грошей, а й те, що корупціонерів відпускають під заставу. 

Військові уже не стримують обурення: в Раді пояснили, чим шоковані захисники

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що відбувається в системі української влади та як до цього ставляться військові. За його словами, нардепів фактично змушують голосувати за призначення тих чи інших кандидатур на посади організацій, які мають боротися з корупцією, а потім вони ж “будують імперії”,  

“Виходить, ми голосуємо — умовно нам приводить кандидата, там за день розповідають, що якщо не проголосує Верховна Рада України, все Україні кранти. Ну, в такому нон-стоп тримають Раду. У тому числі якби гарні промови кажуть, там гарні люди, все ми будемо з вами співпрацювати, будемо будувати, відбудовувати Україну, будемо  боротися з корупцією. А тут виходить, що підлеглі цих людей формують якісь там імперії, недоімперії”, — зазначив він. 

Парламентар попередив, що корупціонерам потрібно зупинитися, інакше розмова буде коротка. 

“Хлопці повернутися з фронту, ну, точно прийдуть до кожного корупціонера додому. Там вийшов він під заставу чи не вийшов, то пофіг їм буде”, — попередив політик.

За його словами, військові обурені тим, що корупціонерів відпускають під заставу, і те, що корупціонери нібито йдуть на фронт, а самі сидять на військових посадах у глибокому тилу. А справа на цей час зупиняється, адже людина виконує бойове завдання, зауважив політик. 

Нардеп підсумував, військові переконані, що корупціонери повинні “сидіти”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого, на думку нардепа Гончаренка, привів Україну гучний план Зеленського.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8PSvsPGP55
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