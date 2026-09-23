Військові уже не стримують обурення: в Раді пояснили, чим шоковані захисники

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Кречмаровская Наталия
Масштаби корупції в Україні шокують, особливо ганебним це явище виглядає під час війни. Військових обурює не тільки факт розкрадання грошей, а й те, що корупціонерів відпускають під заставу.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що відбувається в системі української влади та як до цього ставляться військові. За його словами, нардепів фактично змушують голосувати за призначення тих чи інших кандидатур на посади організацій, які мають боротися з корупцією, а потім вони ж “будують імперії”,
Парламентар попередив, що корупціонерам потрібно зупинитися, інакше розмова буде коротка.
За його словами, військові обурені тим, що корупціонерів відпускають під заставу, і те, що корупціонери нібито йдуть на фронт, а самі сидять на військових посадах у глибокому тилу. А справа на цей час зупиняється, адже людина виконує бойове завдання, зауважив політик.
Нардеп підсумував, військові переконані, що корупціонери повинні “сидіти”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого, на думку нардепа Гончаренка, привів Україну гучний план Зеленського.