Тендери, маєтки та сотні об'єктів нерухомості: що належить сім'ї депутата Кияновського



















Родина депутата Чернігівської обласної ради Віктора Кияновського володіє чималим майном. Проаналізувавши дані офіційних державних реєстрів, журналісти натрапили на розгалужену мережу пов'язаних компаній. Віктор Кияновський. Колаж із відкритих джерел Ключову роль у ній відіграє ТОВ "Ічнянське", яке очолює Віктор Кияновський. Згідно з документами, тільки в розпорядженні цього підприємства перебуває понад 4600 земельних ділянок. Важливо: йдеться про кількість окремих ділянок, а не гектарів, повідомляє "РБК-Україна".

Дружині бізнесмена, Ользі Кияновській, як з’ясували журналісти, належить понад 340 об'єктів нерухомості. Значна частина активів, за даними відкритих реєстрів, оформлена на членів його родини, повідомляє видання.





Дружина. Ользі Кияновській належить понад 340 об'єктів нерухомості, з яких понад 300 — земельні ділянки.

Донька Вікторія та зять Сергій. Вікторії Ясенівці належить майже сотня об'єктів нерухомості. Її чоловік Сергій Ясенівка пов'язаний із підприємством "Ічнянський бетон". За даними YouControl, воно виграло 15 закупівель на 8,9 мільйона гривень, і серед замовників є підприємства лісової галузі, пише ЗМІ

“На бетонному заводі працівники заявили, що Сергій Ясенівка підприємством не керує. Назвати керівника вони відмовилися і просто пішли. Проте за даними кадастрової карти право оренди ділянки за цією адресою оформлене на ПАТ "Райагрохім", кінцевим бенефіціаром якого вказаний саме Сергій Ясенівка. Значний пакет акцій цього товариства належить також "Ічнянському бетону", — зазначає ЗМІ.

У соцмережах журналісти знайшли публічні свідчення знайомства Вікторії Ясенівки з колишнім керівником "Лісів України" Юрієм Болоховцем. Видання наголошує, що неможливо стверджувати, що це знайомство вплинуло на контракти, але запитання до учасників історії залишається відкритим.

Вікторія Ясенівка, за даними видання, контролює також "Ічнянський завод сухого молока та масла", який входить до "Групи родини Кияновських". Завод показує збитки, хоча його виручка перевищує 418 мільйонів гривень.

Будинок Вікторії Ясенівки має камери по периметру, а біля в'їзду стоїть споруда, схожа на пост охорони. До журналістів, які хотіли передати запит, ніхто не вийшов, хоча на території була людина, пише ЗМІ

Донька Юлія. За даними реєстрів, вона має квартиру в столичному ЖК Great, де квартири продають від 10,5 млн грн, а також маєток у закритому містечку Zoloche під Києвом.

Автопарк. За ТОВ "Ічнянське", яке очолює сам депутат, зареєстровано 51 транспортний засіб. Серед них є Mercedes-Benz GLE-Class 2025 року, Volvo XC90, BMW 5 і три BYD Leopard 3 2025 року. За даними маркетплейсів, мінімальна сукупна вартість цих машин перевищує 266 тис. дол., тобто майже 12 млн грн, повідомляє видання.

“Віктор Кияновський є депутатом Чернігівської обласної ради з 2010 року. Президенти, уряди, скликання та партії змінювалися, а його прізвище залишалося у списку депутатів облради. Одночасно депутат розбудував бізнес, що охоплює аграрний сектор і промислові підприємства. Земельні питання роками були однією з його депутатських сфер роботи: у попередньому скликанні він керував профільною земельною комісією облради і очолює її досі”, — резюмувало видання.