Поки українці донатять на армію: Порошенко до Дня захисників похвалився, як за три тижні отримав майже 1 млрд грн

П’ятий президент України Петро Порошенко вніс зміни до своєї декларації, показавши майже 1 млрд грн доходу менш ніж за місяць.

Порошенко, Медведчук. Фото з відкритих джерел

Значна частина прибутків надійшла від операцій із банківськими металами та закордонними активами — тобто з грошей, які політик ймовірно вивів з України за кордон і з яких сплатив немалі податки до бюджетів інших країн, пишуть “Українські новини”.

Журналісти зазначають, що згідно з декларацією, найбільша сума — близько 860 млн грн. Це дохід від продажу банківських металів турецькому банку Türkiye Vakıflar Bankası, пояснює видання. Інші кошти, за даними ЗМІ, Порошенко отримав переважно у вигляді відсотків за закордонними активами та доходів від операцій з облігаціями.

Серед країн, звідки надходили кошти, у декларації зазначені Туреччина, США, Німеччина, Франція та Швейцарія, пише ЗМІ.

“Водночас у Порошенка залишаються значні активи за кордоном. Зокрема, вартість його закордонних облігацій становить близько 2,3 млрд грн. Окрім того, за час повномасштабної війни доходи політика зросли в десятки разів. У 2025 році олігарх задекларував понад 4 млрд грн доходів — у 25 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році, коли він показав лише 162 млн грн заробітків”, — зазначають журналісти.

Видання наголошує, що замість того, щоб розвивати економіку воюючої України, Порошенко активно допомагає економікам інших країн розміщуючи там свої гроші.

“Це дуже схоже на типову корупційну схему. Всі незрозумілі гроші, які дістав з економіки своєї держави виводити за кордон, знекровлюючи її”, — йдеться у повідомленні.

Ці закордонні прибутки, нагадують журналісти, Порошенко отримує, маючи статус фігуранта низки кримінальних проваджень. Зокрема, у так званій “вугільній справі” у 2021 році йому повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, пише ЗМІ. За версією слідства, йдеться про організацію постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також політику інкримінують заволодіння українською частиною нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок” ймовввірно у змові з Віктором Медведчуком.