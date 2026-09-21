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“Кинув людей”: ЗМІ про різку критику у вуличному опитуванні Федорова через бронювання та поїздки за кордон

Що думають українці про бронювання ексміністра Федорова від мобілізації та його поїздку за кордон

21 вересня 2026, 13:59
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Кречмаровская Наталия

Журналісти запитали перехожих на вулицях українських міст, що вони думають про відставку Михайла Федорова, його бронювання та закордонні поїздки. У наведених відповідях люди негативно оцінили вчинки політика, також дорікнувши йому за байдужість до тих, хто виходив на його підтримку.

“Кинув людей”: ЗМІ про різку критику у вуличному опитуванні Федорова через бронювання та поїздки за кордон

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Так, опитувані висловили розчарування тим, що Федоров покинув країну, повідомляють “Українські новини”. 

Обурення викликало й бронювання політика на тлі мобілізації інших громадян: “У Федорова призовний вік, почнемо з цього. А він десь уже заброньований, а хтось інший працює – і його виловлюють”.

У відповідях, які наводить ЗМІ, також прозвучала думка, що Федоров зосереджений на власних інтересах і не зважає на суспільство: “Загалом я дуже негативно до нього ставлюся. Михайло Федоров для мене нічого не значить як політик. Він займається своїми справами, і йому плювати на всіх нас”.

Опитувані, як зазначають журналісти, поставили під сумнів і послідовність заяв ексміністра оборони про корупцію, запитавши, чому ця тема постала для нього після втрати посади: “До цього він не бачив корупції? Не мав про неї ніякої інформації? А як тільки лишився своєї посади, одразу все з’явилося”.

Інші відповіді містили різку критику виїзду Федорова та його команди за кордон під час війни.

Видання нагадало, що Михайло Федоров був заброньований від служби в армії відразу після відставки з посади міністра оборони. Фонд "Східна Європа" створив штатну посаду спеціально для нього, працевлаштував його без конкурсу та вже наступного дня оформив бронювання. Зарплату Федорову і його закордонні відрядження оплачує фонд, кошти якого формуються з пожертв.




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