Хтось торгував пірамідками шіацу, а Федоров продавав воду як засіб для схуднення: ексміністр Луценко

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Кречмаровская Наталия
Першим “бізнес-проєктом” колишнього міністра оборони Михайла Федорова був продаж запорізьким жінкам звичайної води під виглядом новітнього засобу для схуднення.
Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел
Ексміністр МВС Юрій Луценко розповів, що за цю схему засудили двох спільників Федорова, пишуть “Українські новини”.
Видання повідомляє, що двоє партнерів Михайла Федорова були засуджені та ув’язнені, а Михайлу Федорову вдалося уникнути відповідальності.
За словами Луценка, на початку 2000-х років в Україні існувало багато незаконних бізнесових схем.
ЗМІ нагадує, що Михайло Федоров, перебуваючи в різних статусах протягом широкомасштабного вторгнення РФ, анонсував різноманітні державні ініціативи, які так і не пішли далі презентацій та анонсів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що анонсоване ексміністром оборони Михайлом Федоровим “Закрите небо” зі збиття 95% дронів виявилося маркетинговими ходом, який не дав обіцяних результатів. На зміну йому прийшли ШІ-ролики про “Армію роботів”, що лише посилює розчарування суспільства на тлі пропущеної Федоровим закупівлі ракет для Patriot та достроково витрачених коштів оборонного бюджету.