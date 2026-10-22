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Хтось торгував пірамідками шіацу, а Федоров продавав воду як засіб для схуднення: ексміністр Луценко

Колишній міністр МВС Луценко розповів, що ексглава Міноборони Федоров продавав воду як засіб для схуднення і ледь не сів у в’язницю

22 жовтня 2026, 15:17
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Кречмаровская Наталия

Першим “бізнес-проєктом” колишнього міністра оборони Михайла Федорова був продаж запорізьким жінкам звичайної води під виглядом новітнього засобу для схуднення. 

Хтось торгував пірамідками шіацу, а Федоров продавав воду як засіб для схуднення: ексміністр Луценко

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Ексміністр МВС Юрій Луценко розповів, що за цю схему засудили двох спільників Федорова, пишуть “Українські новини”.

“Звичайна вода, як засіб для схуднення, — стартап який Федоров запровадив в Запоріжжі. Свій перший “бізнес-проєкт” Михайло починав з двома компаньйонами. Вони намагалися продати запорізьким жінкам цю звичайну воду, як засіб для схуднення”, — зазначив Луценко.

Видання повідомляє, що двоє партнерів Михайла Федорова були засуджені та ув’язнені, а Михайлу Федорову вдалося уникнути відповідальності. 

“Двоє спільників Федорова тоді отримали термін за фінансове шахрайство, а Федоров — урок”, — йдеться у повідомленні.

За словами Луценка, на початку 2000-х років в Україні існувало багато незаконних бізнесових схем.

“Тоді це було модно: хтось пірамідками шіацу торгував, хтось ще якоюсь “холерою”. Очевидно Федоров займався тим самим”, — зазначив ексміністр МВС.

ЗМІ нагадує, що Михайло Федоров, перебуваючи в різних статусах протягом широкомасштабного вторгнення РФ, анонсував різноманітні державні ініціативи, які так і не пішли далі презентацій та анонсів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що анонсоване ексміністром оборони Михайлом Федоровим “Закрите небо” зі збиття 95% дронів виявилося маркетинговими ходом, який не дав обіцяних результатів. На зміну йому прийшли ШІ-ролики про “Армію роботів”, що лише посилює розчарування суспільства на тлі пропущеної Федоровим закупівлі ракет для Patriot та достроково витрачених коштів оборонного бюджету.



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