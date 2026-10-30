“FirePoint б’є Путіну по руках, які Порошенко так ніжно тиснув вже під час війни”: за що критикують політика

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Кречмаровская Наталия
Критикуючи українські ракети та компанію Fire Point, Петро Порошенко та його команда мали б спочатку пояснити оборонні провали та саботаж ракетних програм часів власного президентства.
Порошенко-Путін. Фото з відкритих джерел
Таку думку висловив політолог Олег Постернак. Експерт вважає нападки команди Порошенка на українських виробників частиною ширшої інформаційної кампанії проти ініціатив, які дають перевагу у війні. За його словами, подібна реакція оточення політика супроводжує удари по російських НПЗ та міжнародні зустрічі президента України.
Нинішню критику ракетних розробок політолог пов’язав із претензіями до оборонної політики самого Порошенка. Зокрема, він послався на заяву колишнього керівника “Укрспецекспорту” Сергія Бондарчука щодо гальмування програми “Нептун”.
Серед інших претензій до Порошенка експерт назвав оборонні скандали навколо колишнього першого заступника секретаря РНБО кума Порошенка Олега Свинарчука, та вибухи на складах боєприпасів. Він також згадав іспанську нерухомість родини колишнього посадовця та Порошенка.
Окремо Порошенку нагадали про відповідальність за зрив термінів затвердження програми розвитку оборонно-промислового комплексу, яку мали ухвалити ще у 2016 році. Затримки в підготовці оборонки експерт протиставив продовженню роботи липецької фабрики Roshen у Росії навіть під час війни.
Підсумовуючи, політолог закликав оцінювати нинішні заяви Порошенка про українське озброєння з огляду на результати його власного президентства.